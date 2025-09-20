উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সর্বস্তরের মানুষকে শিক্ষা পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে: বাউবি ভিসি অধ্যাপক

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালরের উপাচার্য (ভিসি) ও জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) কেন্দ্রীয় শিক্ষা
বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম বলেছেন, যে জাতি যতো বেশি শিক্ষিত সেই জাতি ততো বেশি অগ্রগামী। আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বাগেরহাটের শরণখোলায় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন তিনি। ভিসি ড. ওবায়দুল ইসলাম বলেন, শিক্ষাকে প্রান্তিক মানুষের দোরগেড়ায় পৌছে দেওয়ার উদ্দেশে এবং উপকূলীয় অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া মানুষের মাঝে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে শরণখোলায় উপ আঞ্চলিক কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
এই কেন্দ্রের মাধ্যমে যারা শিক্ষা বঞ্চিত, বয়স্ক তারা কর্মমুখী ও জীবনমুখী সুযোগ পাবে। ড. ওবায়দুল ইসলাম আরো বলেন, আধুনিক বিশ্বে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের বিকল্প নেই। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সর্বস্তরের মানুষকে শিক্ষা পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে প্রান্তিক ও কর্মজীবী মানুষের কাছে উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে বাউবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শরণখোলার আনোয়ার হোসেন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত এই সুধী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাউবির উপ-উপাচার্য ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি শেখ মো. জয়নুদ্দিন, বাগেরহাটের
পুলিশ সুপার মো. আসাদুজ্জামান, বাগেরহাটের সরকারি পিসি কলেজের অধ্যক্ষ শেখ জিয়াউল ইসলাম ও বাউবির ট্রেজারার অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত মো. শামীম।
শরণখোলা সরকারি ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম দুলালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে
সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন বাগেরহাট মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ শাহ আলম ফরাজি, শরণখোলা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ নূরুল আলম ফকির, সাবেক প্রধান শিক্ষক খান মতিয়ার রহমান, মোড়েলগঞ্জ রওশনারা মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর আল আজাদ, শরণখোলা উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেন পঞ্চায়েত, সাধারণ সম্পাদক বেল্লাল হোসেন মিলন, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. ফজলুর রহমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক মুসা সাইফি, সাবেক প্রধান শিক্ষক মোস্তফা জামান খাঁন, প্রধান শিক্ষক আসাদুজ্জামান আসাদ, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি’র সভাপতি ন্নানা মিয়া হাওলাদার, সুপার ওবায়দুল হক সেলিম ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বেলায়েত হোসাইন।