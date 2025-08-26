এখন নতুন দামে আরও বেশি সহজলভ্য অপো রেনো১৩ এফ

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি ব্র্যান্ড অপো দেশের বাজারে এর রেনো১৩ এফ ডিভাইসের নতুন দাম ঘোষণা করেছে। এই সেগমেন্টের স্মার্টফোনগুলোর মধ্যে আন্ডারওয়াটার ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফির জন্য ইতোমধ্যে সাড়া জাগানো এই ডিভাইসটির দাম এখন ৩০,৯৯০ টাকা মাত্র, আগে যার দাম ছিলো ৩৪,৯৯০ টাকা।
ব্যবহারকারীদের জন্য সব জায়গায়, এমনকি পানির নিচেও নিখুঁতভাবে ছবি তোলা নিশ্চিত করার উপযোগী করে রেনো১৩ এফ ডিজাইন করা হয়েছে। এর আইপি৬৯-রেটেড ওয়াটার অ্যান্ড ডাস্ট রেজিজট্যান্স পানির ২ মিটার নিচেও ৩০ মিনিট পর্যন্ত নিখুঁত ও ঝকঝকে ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফির নিশ্চয়তা দেয়। অপোর সর্বাধুনিক এআই কালার ক্যালিব্রেশন প্রযুক্তি প্রতিটি শটেই প্রাণবন্ত টোন, নিখুঁত ফোকাস ও কনট্রাস্ট নিশ্চিত করে; ফলে, এখন অতিরিক্ত কোনো ডিভাইস ছাড়াই পানিতে কাটানো সকল মুহূর্ত স্মৃতিতে ধরে রাখা সম্ভব হবে।
প্রথাগত ফটোগ্রাফিতে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে এতে এআই লাইভ ফটো ফিচার নিয়ে আসা হয়েছে, যেখানে শাটারের আগে ও পরে টাইম ক্যাপসুল ধারণ করা হয়। এতে এআই ডি-ব্লারিং, ইআইএস ও ভিজ্যুয়াল রিকগনিশনের মাধ্যমে শট স্ট্যাবিলাইজ করা হয় এবং অনাকাঙ্ক্ষিত মোশন বাদ দেয়া হয়; ফলে, ব্যবহারকারীর তোলা প্রতিটি মুহূর্তই হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও ন্যাচরাল। ডিভাইসটিতে এআই ক্ল্যারিটি এনহান্সার, এআই আনব্লার, এআই রিফ্লেকশন রিমুভার ও এআই ইরেজার ২.০ এর মতো শক্তিশালী টুল সহ এআই এডিটর ২.০ নিয়ে আসা হয়েছে, যা ক্রিয়েটরদের স্মার্টফোনেই পেশাদার পর্যায়ের এডিটিং সক্ষমতা নিশ্চিত করে।
পারফরম্যান্স ও কানেক্টিভিটি নিশ্চিতে অপো রেনো১৩ এফে নাইন ৩৬০ ডিগ্রি এন্টেনা, ডুয়েল-চ্যানেল ওয়াইফাই, ব্লুটুথ অ্যাক্সেলারেশন ও ওয়াইফাই পজিশনিং সহ এআই লিঙ্ক বুস্ট ২.০ নিয়ে আসা হয়েছে, যা জনবহুল বা লো-কাভারেজ এলাকাতেও শক্তিশালী ও নিরবচ্ছিন্ন সিগনাল নিশ্চিত করবে। ব্যবহারকারীরা ডকুমেন্টস অ্যাপের মতো এআই-নির্ভর প্রোডাক্টিভিটি টুল ব্যবহার করে টেক্সট সামারাইজ ও এডিট করার সুযোগ পাবেন, এআই নোটস অ্যাসিসট্যান্ট ব্যবহার করে ফরম্যাট ও এক্সপানশন করতে পারবেন; এছাড়াও, মাল্টিলিঙ্গুয়াল সাপোর্টের জন্য আপগ্রেডেড এআই টুলবক্স ২.০ ব্যবহার করতে পারবেন। একইসাথে, ও+ কানেক্ট ব্যবহার করে অপো ও আইওএস ডিভাইসে ফটো, ভিডিও ও ফাইল নিরবচ্ছিন্নভাবে শেয়ার করতে পারবেন। পাশাপাশি, অপো বিশ্বের সেই দুইটি ব্র্যান্ডের একটি যেখান থেকে ব্যবহারকারীরা টিকটক বা অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরাসরি লাইভ ফটো আপলেড করতে পারেন।
এসমস্ত উদ্ভাবনের পাশাপাশি, রেনো১৩ এফে ১২০ হার্জ রিফ্রেশ রেট সহ ৬.৬৭ ইঞ্চি ওএলইডি ডিসপ্লে, ৪৫ ওয়াট সুপারভুক ফাস্ট চার্জিং সুবিধা সহ ৫৮০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের সুবিশাল ব্যাটারি এবং ৮ জিবি র্যাম (আরও ৮ জিবি বাড়িয়ে নেয়ার সুযোগ সহ) ও ২৫৬ জিবি রম ব্যবহার করা হয়েছে। শক্তিশালী পারফরম্যান্সের সাথে স্টাইল নিশ্চিত করতে অনন্য এই ডিভাইসটি প্লুম পার্পল ও গ্রাফাইট গ্রে-এর মতো দুইটি অনবদ্য রঙে নিয়ে আসা হয়েছে।
এ বিষয়ে অপো বাংলাদেশ অথোরাইজড এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউটরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডেমন ইয়াং বলেন, “অপো রেনো১৩ এফ সকলের হৃদয় জয় করে নেয়ার পর আমরা এই উদ্ভাবনকে আরও বেশি সহজলভ্য করতে পেরে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। এর ফলে, আন্ডারওয়াটার ফটোগ্রাফি থেকে শুরু করে এআই ক্রিয়েটিভিটি, সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আরও মানুষের কাছে এই প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতা পৌঁছে যাবে। এই সাশ্রয়, প্রযুক্তি সহজলভ্য করা এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ স্মার্টফোন বাজারের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন।”
যুগান্তকারী আন্ডারওয়াটার ফটোগ্রাফি, এআই ক্রিয়েটিভিটি ফিচার ও প্রতিদিনের অনবদ্য পারফরম্যান্সের পাশাপাশি, অপো রেনো১৩ এফের মতো ডিভাইস মাত্র ৩০,৯৯০ টাকায় পাওয়া যাওয়ার এই সুযোগ টেক-প্রেমী ও ক্রিয়েটরদের জন্য বাংলাদেশের স্মার্টফোন বাজারে নতুন মানদণ্ড নিশ্চিত করেছে। আরও বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন – https://www.oppo.com/bd/smartphones/series-reno/reno13-f-4g/।