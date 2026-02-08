এটিই আমার শেষ নির্বাচন, আর ভোট চাইতে আসব না: নাছির চৌধুরী

সুনামগঞ্জ-০২ (দিরাই-শাল্লা) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী, জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক ও সাবেক সংসদ সদস্য নাছির উদ্দীন চৌধুরী বলেছেন, “দীর্ঘ ৫০ বছরের রাজনৈতিক জীবনে আমি সবসময় দিরাই-শাল্লার মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি।
এবার আমি আপনাদের কাছে শেষবারের মতো সুযোগ চাইছি। এটিই আমার জীবনের শেষ নির্বাচন, এরপর আমি আর কোনোদিন ভোট চাইতে আসব না।”
আজ রোববার বিকেলে দিরাই উপজেলা ও পৌর বিএনপি আয়োজিত নির্বাচনী শেষ জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব আবেগঘন কথা বলেন। দিরাই বাজারের অলিগলি সকাল থেকেই বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আসা নেতাকর্মীদের ‘ধানের শীষ’ স্লোগানে মুখরিত ছিল।
বক্তব্যের শুরুতেই নাছির চৌধুরী তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতিচারণ করে বলেন, “আপনারা আমাকে দুইবার উপজেলা চেয়ারম্যান ও একবার এমপি বানিয়েছেন। আপনাদের এই ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।” তবে অতীতের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে তিনি বলেন, “আমি এমপি থাকাকালে বিরোধী দলে থাকায় আশানুরূপ উন্নয়ন করতে পারিনি। এমনকি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বারবার এমপি হলেও বিরোধী দলে থাকায় তিনিও এলাকার জন্য তেমন কিছু করতে পারেননি। কিন্তু এবার পরিস্থিতি ভিন্ন।”
তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, “ইনশাআল্লাহ এবার বিএনপি সরকার গঠন করবে। আমাদের নেতা তারেক রহমান দিরাই-শাল্লার উন্নয়নের বিশেষ দায়িত্ব নিয়েছেন। আপনারা ধানের শীষে ভোট দিলে আমি আপনাদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন এনে দেবো।”
বক্তৃতায় রাজনৈতিক মেরুকরণ নিয়ে নাছির চৌধুরী এক তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, “বিএনপি ও আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার পক্ষের দল, তারা আমাদের মিত্র। আমরা একসাথে মুক্তিযুদ্ধ করেছি। কিন্তু জামায়াত আমাদের বন্ধু নয়, তারা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি।” তার এই মন্তব্য উপস্থিত নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ আলোচনার সৃষ্টি করেছে।
উপস্থিত জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, “ব্যক্তি নাছির চৌধুরী বড় কথা নয়, এই জয় হবে দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার, এই জয় হবে তারেক রহমানের। আপনারা দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে ধানের শীষে ভোট দিন। আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আপনাদের সেবা করে যেতে চাই।”
উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আমির হোসেনের সভাপতিত্বে এবং পৌর বিএনপির সদস্য সচিব ইকবাল হোসেন চৌধুরীর সঞ্চালনায় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য ও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মিফতাহ উদ্দিন চৌধুরী রুমি, সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির স্বাক্ষর ক্ষমতা প্রাপ্ত নেতা অ্যাডভোকেট আব্দুল হক, জেলা জাসাসের সভাপতি শেরগুল আহমেদ, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আবুল মনসুর শওকত, সাবেক উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট তাহির রায়হান চৌধুরী পাবেল, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন চৌধুরী জাবেদ।
এছাড়াও নাছির চৌধুরীর বড় মেয়ে নাজিয়া চৌধুরীসহ বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের অন্তত অর্ধশত নেতাকর্মী মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে একটি বিশাল মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।