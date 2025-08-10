এনিসিপি ডায়াস্পোরা এলায়েন্সের ফিনল্যান্ড শাখা কর্তৃক ‘রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোস’ জুলাই স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠিত

এনিসিপি ডায়াস্পোরা এলায়েন্সের ফিনল্যান্ড শাখা কর্তৃক আয়োজিত রাজধানী শহর হেলসিংকিতে ‘রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোস’ জুলাই স্মৃতিচারণ এবং শহীদ স্বরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন দেশটির আহবায়ক মো:আহাদ শিকদার, মো: জাহিদুল ইসলাম যুগ্ন:আহবায়ক,
মো: রাহাদ হোসেন(মুখ্য সংগঠক), রোমানা আফরীন (কার্যনির্বাহী সদস্য), রোকন রাশেদ(নীতি নির্ধারণ ও গবেষণা বিষয়ক সমন্বয়কারী)
মো: আরিফ খান(যোগাযোগ সমন্বয়কারী), মোমিনুল ইসলাম (আঞ্চলিক সমন্বয়ক), মো: কামরুল ইসলাম রাস্কিন, মো: সাদমান সরকার, আরিফা রুহি, আতিকুর রহমান, মো: মোস্তাফিজুর রহমান, সৈয়দ মোহাম্মদ আহসান হাবীব, মনির মিয়াজি, মো: মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।
উক্ত স্বরণসভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়েছিলেন নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী ( মুখ্য সমন্বয়ক) জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপি, দিলশানা পারুল(যুগ্ন মূখ্য সমন্বয়ক), ওমর ঢালী, নাজমুল বাসার, মো: তাজুল ইসলাম (কেন্দ্রীয় সদস্য, ইউইউ প্রতিনিধি)
আরও যুক্ত ছিলেন শহীদ পরিবারগণ: শহীদ মেরাজের বাবা, শহীদ রাব্বির বোন এবং শহীদ আবু ইসহাকের স্ত্রী।
নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী বলেন, আহবায়ক নাহিদ ইসলাম এবং সদস্য সচিব আখতার হোসেন ফিনল্যান্ড কমিটিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং বলেন জুলাই ২৪ অভ্যুত্থানে প্রবাসীরা যে ভুমিকা ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ, ইন্টারনেট ব্লাক আউটে তারা প্রচার অবং অন্যান্য সহায়তা করছে, বিভিন্ন দুতাবাসের সামনে প্রটেস্ট করেছে, বিশ্ব মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছে। জুলাই ২৪শে প্রবাসীরা দেশ-প্রেমের টানে বিক্ষিপ্তভাবে আন্দোলন করেছে। ইনশাআল্লাহ আগামী দিনেও ফ্যাসিস্ট হটাতে প্রবাসরা ঐক্যবদ্ধ থাকবে। জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি সর্বদা প্রস্তুত প্রবাসীদের ভোটাধিকার এবং মর্যাদা নিয়ে এবং কাজ করে যাচ্ছে।
দিলশানা পারুল বলেন, এনসিপি ডায়াস্পোরা এলায়েন্স বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ পন্থি রাজনৈতিক ন্যারেটিভস তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছি। বিশ্বের প্রতিটি দেশে থেকে এনসিপি ডায়াস্পোরা এলায়েন্স প্রস্তুত দেশের কাজ করার জন্য।
আহবায়ক মো: আহাদ শিকদার বলেন, বিচার এবং সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত এনসিপি রাজপথে সোচ্চার থাকবে। ন্যায় ভিত্তিক, সামাজিক সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এনসিপি ডায়াস্পোরা এলায়েন্স ফিনল্যান্ড সর্বদা কাজ করে যাবে। আমরা প্রবাসী হিসেবে সুন্দর একটি বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারবদ্ধ।
শহীদের পরিবারের পক্ষ থেকে খুনি এবং ফ্যাসিস্ট হাসিনার বিচার দাবী করেছেন। ইন্টারেম গভ: কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, বিচারের নামে টালবাহানা বন্ধ করতে।
উক্ত অনুষ্ঠান শহীদের স্বরনে দোয়া করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন হেলসিংকি শরহরের ইতাকেসকুস কেন্দ্রীয় মসজিদের ঈমাম জনাব আব্দুল কুদ্দুস সাহেব।