“এবার জনগণ বিএনপিকে ক্ষমতায় আনবে” মতলব উত্তরে বিশাল সমাবেশে ড. জালাল উদ্দিন

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে ধানের শীষের প্রার্থীর বিশাল সমাবেশ অনুষ্টিত হয়েছে। ধানের শীষের প্রার্থীর সমবেশে সম্ভাব্য ৪ প্রার্থী একই মঞ্চে উপস্থিত হয়ে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়েছেন। আজ শনিবার (৮ নভেম্বর) বিকেলে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ছেংগারচর সরকারী মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও চাঁদপুর-২ নির্বাচনী আসনের ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন ।
এসময় চাঁদপুর-২ নির্বাচনী আসনের ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমি আপনাদের সন্তান। দলের ভেতরে প্রতিযোগিতা থাকবেই কিন্তু আমরা সবাই দেশনায়ক তারেক রহমানের নির্দেশনা মেনে একসঙ্গে ধানের শীষের জন্য কাজ করবো। আমার ওপর রাগ থাকতে পারে যা খুবই স্বাভাবিক। কেননা, আমি মানুষ মানুষ হিসেবে আমার ভুল নিশ্চয়ই আছে । কিন্তু সকলের কাছে আমি হাতজোড় করে বলি দল বা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতীকের ওপর আমরা নিশ্চয়ই কেউ রাগ দেখাবো না। আপনারা দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। দেশনায়ক তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করতে এবং দেশবিরোধী সকল ষড়যন্ত্র রুখে দিতে সকলে ধানের শীষে ভোট দিন।
আলহাজ্ব ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন আরও বলেন,কেবল একটি আসনের লড়াই নয়, এটি বাংলাদেশের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। ১৫ বছর ধরে আমরা ভোট দিতে পারিনি, মানুষ কথা বলতে পারেনি। এবার জনগণ পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। বিএনপিকে ক্ষমায়তনের অপেক্ষায় রয়েছে দেশের জনগণ। বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ঘরে ঘরে গিয়ে ৩১ দফা কর্মসূচির বার্তা পৌঁছে দিন।”
আলহাজ্ব ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন বলেন, “আমরা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে বিশ্বাসী
তিনি এই দেশের স্বাধীনতার ঘোষক ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক। আজ সেই গণতন্ত্র হুমকির মুখে। আমাদের নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া অন্যায়ভাবে কারাবন্দি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, দেশনায়ক তারেক রহমানকে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়েছে। এখন সময় এসেছে, আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে ‘ধানের শীষ’-এর বিজয় নিশ্চিত করি।”
তিনি আরো বলেন, দলের শৃঙ্খলা কাকে বলে ছেঙ্গারচরের এই বিশাল সমাবেশে এসে দেখে যান। এখানে অধ্যাপক ডা. শামীম আহমেদ, ব্যারিস্টার ওবায়েদুর রহমান টিপু, আজহারুল হক মুকুল তারাও কিন্তু দলের পক্ষে ধানের শীষ প্রতীক চেয়েছিলেন। তারা প্রতীক পাননি ঠিকই কিন্তু তারা ধানের শীষের প্রচারণায় ঠিকই ছুটে এসেছেন। ছেংগারচরের এই বিশাল সমাবেশে তাঁরা ধানের শীষের পক্ষে এসে ঠিকই ভোট চেয়েছেন।
এ সময় প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, ৭ই নভেম্বরের জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকল জাতীয়তাবাদী শক্তি ঐক্যবদ্ধ থেকে শক্তিশালী গণতন্ত্রের জন্য কাজ করতে হবে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা পায়।
সভায় তিনি স্থানীয় নেতাদের মধ্যে বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, “দলের চেয়ে ব্যক্তি বড় নয়, দেশ ও আদর্শই আমাদের আসল শক্তি। কোনো কষ্ট বা অভিমান থাকলে আলোচনা করে মিটিয়ে ফেলুন। ঐক্যবদ্ধ বিএনপিই পারে দেশকে মুক্ত করতে।
শেষে তিনি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও দেশনায়ক তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য কামনা করেন এবং বলেন, “আপনারা ধানের শীষে ভোট দিন, ইনশাআল্লাহ আমি নির্বাচিত হলে আপনাদের প্রতিটি দাবি পূরণে কাজ করব। জনগণের পাশে থাকাই হবে আমার অঙ্গীকার।”
ছেংগারচর পৌর বিএনপি’র সভাপতি মোঃ নান্নু মিয়া প্রধানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম প্রধান ও উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক মিয়া মঞ্জুর আমিন স্বপনের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, অনুষ্ঠানের প্রধান সমন্বয়ক বিশিষ্ট শিল্পপতি ও রাজনীতিবিদ ফিরোজ আহমেদ।
অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন, চাঁদপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি অধ্যাপক ডা. শামীম আহমেদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় কৃষক দলের যুগ্ম সম্পাদক ব্যারিস্টার ওবায়দুর রহমান টিপু, স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-সভাপতি আজহারুল হক মুকুল,উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি এস এম জাহাঙ্গীর আলম। এসময় ছেংগারচর পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ উজ্জল ফরাজী, সহ-সভাপতি বোরহান উদ্দিন ফরাজী, সাবেক ছাত্রনেতা সোয়েব সরকার,মতলব উত্তর উপজেলা বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক খায়রুল হাসান বেনু, মতলব উত্তর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক (ভারপ্রাপ্ত) রাশেদ জামান টিপু, ফতেপুর পূর্ব ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি তোফায়েল পাটোয়ারি, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মোঃ শাহজালাল, মতলব উত্তর উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়সাল আহমেদ সোহেল, মতলব উত্তর উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম-আহবায়ক পীর আব্দুল মান্নান সাগর, পৌর বিএনপি নেতা ডা.কাউসার মেহেদী সরকার, উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি ফারজানা সরকার, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আশেক মাহমুদ সংগ্রাম, পৌর যুবদলেল সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবু সাইদ বেপারী, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব আশরাফুল আলম সরকার, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক নুরুল হুদা ফয়েজী, ছেংগারচর পৌর শ্রমিক দলের সভাপতি গোলাম রাব্বানী ষ্টার,সাধারণ সম্পাদক আক্তারুজ্জামান আক্তার, উপজেলা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আবু জাফর, সদস্য সচিব জয়নাল পাটোয়ারী পিনু, পৌর ছাত্রদলের সভাপতি মোঃ শাকিল খান, সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফরহাদ হোসেন, পৌর যুবদল নেতা মোঃ টিপু ফরাজী,বিএনপি নেতা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোঃ মিজানুর রহমান দর্জি, পৌর যুবদল নেতা বাদল সিকদার, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম-আহবায়ক মোঃ রাজন সিকদার,পৌর ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মোঃ রাজিব, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক পলাশ সরকার, ৪নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মোঃ সালাউদ্দিন, মোঃ আহম্মদ উল্লাহ ছৈয়াল, পৌর মহিলা দলের সহ-সভাপতি লাইলী বেগম, উপজেলা হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা বলরাম গোস্বামী,পৌর শ্রমিক দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ মোহন বেপারী, ছেংগারচর সরকারি ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শিপন সরকার, মোঃ নূরনবী, ছেংগারচর সরকারি ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক শিশির,সহ ছেংগারচর পৌর বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, শ্রমিকদল,ছাত্রদল,অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠন বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।