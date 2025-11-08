রবিবার, ০৯ নভেম্বর ২০২৫, ০৩:৪৮ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
“এবার জনগণ বিএনপিকে ক্ষমতায় আনবে” মতলব উত্তরে বিশাল সমাবেশে ড. জালাল উদ্দিন শ্রীপুরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে তিনজন আটক লোহাগাড়া উপজেলা প্রশাসন কাপ আন্তঃইউনিয়ন ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন সোনাতলার বালুয়ায় বিএনপির প্রার্থীকে ‘আওয়ামী লীগের দোসর’ আখ্যা দিয়ে মিছিল ও পথসভা সোনাতলায় পর্ণোগ্রাফি ও ধর্ষণ মামলার এজাহারভুক্ত আসামীসহ গ্রেফতার -৩ আনোয়ারায় “ভেলকুরো” পোশাকের শোরুম উদ্বোধন আমি মানুষের কল্যাণে একজন সেবক হিসেবে কাজ করতে চাই: বিএমপি নেতা সেলিমুজ্জামান কাপ্তাইয়ে অনুষ্ঠিত হলো “জোন কমাণ্ডার’স স্কলারশিপ” ২০২৫ চট্টগ্রাম -৮ আসনের প্রার্থী এরশাদ উল্লাহকে উন্নত চিকিৎসার্থে স্কয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর সিলেট-৪ আসনে ধানের শীষের স্থানীয় প্রার্থী চায় ভোটাররা হেভিওয়েট নয় ফুলবাড়ীতে গন অধিকার পরিষদের পথসভা অনুষ্ঠিত দেখার কেউ নেই: পাইকগাছার বাঁকা বাজারের অলি-গলির করুন অবস্থা রাজারহাটে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবিতে গণবিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হলো উদ্ভাবন, নীতি ও সহযোগিতাকে কেন্দ্র করে ৫ম বাংলাদেশ ফিনটেক সামিট নারায়ণগঞ্জে শামীম ওসমান ও অনুসারীদের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার মামলা রাউজান কলেজের জনসমাবেশে যুবদল নেতা বাপ্পির নেতৃত্বে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ সুযোগ পেলে রাউজানকে সন্ত্রাসমুক্ত শান্তির রাউজান হিসেবে গড়ে তুলব: গোলাম আকবর খোন্দকার হুরুয়া ডাবল টিভি কাপ ফুটবল টুর্ণামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত নবীনগর বিপ্লব ও সংহতি দিবসে র‌্যালিতে নেতাকর্মীদের ঢল শ্রীপুরে বিএনপির বর্ণাঢ্য র‍্যালি নির্বাচনে মতভেদ ভুলে সকলকে কাজ করতে হবে: সরওয়ার নিজাম কাঠালিয়ায় বিএনপির উদ্যোগে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত মতলব উত্তরে কিশোরকণ্ঠ মেধা বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত আত্রাইয়ে ঐতিহাসিক বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত রাউজানের সার্বজনীন রাসবিহারী ধামে রাসোৎসব উপলক্ষে পাল্টা কীর্ত্তনের আমন্ত্রণ নান্দাইলে কচুরী নয়াপাড়া জামে মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ সহযোগীতার আবেদন সালথায় অগ্নিকান্ডে বসতঘর পুড়ে কৃষকের ৬ লাখ টাকার ক্ষতি জামালপুর সদর উপজেলা ও পৌরসভা যৌথ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত মনসাদের প্রযোজনায় সোহেল খানের গান ‘মধু ও মধু রে’ পণ অভ্যুত্থানের পরে রাজনৈতিক দল গুলোর সহযোগিতা পাওয়া যায়নি :আসিফ মাহমুদ
/ চট্টগ্রাম

“এবার জনগণ বিএনপিকে ক্ষমতায় আনবে” মতলব উত্তরে বিশাল সমাবেশে ড. জালাল উদ্দিন

মতলব (চাঁদপুর) প্রতিনিধি
শনিবার, ৮ নভেম্বর, ২০২৫, ১০:১২ অপরাহ্ন

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে ধানের শীষের প্রার্থীর বিশাল সমাবেশ অনুষ্টিত হয়েছে। ধানের শীষের প্রার্থীর সমবেশে সম্ভাব্য ৪ প্রার্থী একই মঞ্চে উপস্থিত হয়ে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়েছেন। আজ শনিবার (৮ নভেম্বর) বিকেলে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ছেংগারচর সরকারী মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও চাঁদপুর-২ নির্বাচনী আসনের ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন ।

এসময় চাঁদপুর-২ নির্বাচনী আসনের ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমি আপনাদের সন্তান। দলের ভেতরে প্রতিযোগিতা থাকবেই কিন্তু আমরা সবাই দেশনায়ক তারেক রহমানের নির্দেশনা মেনে একসঙ্গে ধানের শীষের জন্য কাজ করবো। আমার ওপর রাগ থাকতে পারে যা খুবই স্বাভাবিক। কেননা, আমি মানুষ মানুষ হিসেবে আমার ভুল নিশ্চয়ই আছে । কিন্তু সকলের কাছে আমি হাতজোড় করে বলি দল বা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতীকের ওপর আমরা নিশ্চয়ই কেউ রাগ দেখাবো না। আপনারা দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। দেশনায়ক তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করতে এবং দেশবিরোধী সকল ষড়যন্ত্র রুখে দিতে সকলে ধানের শীষে ভোট দিন।

আলহাজ্ব ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন আরও বলেন,কেবল একটি আসনের লড়াই নয়, এটি বাংলাদেশের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। ১৫ বছর ধরে আমরা ভোট দিতে পারিনি, মানুষ কথা বলতে পারেনি। এবার জনগণ পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। বিএনপিকে ক্ষমায়তনের অপেক্ষায় রয়েছে দেশের জনগণ। বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ঘরে ঘরে গিয়ে ৩১ দফা কর্মসূচির বার্তা পৌঁছে দিন।”

আলহাজ্ব ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন বলেন, “আমরা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে বিশ্বাসী
তিনি এই দেশের স্বাধীনতার ঘোষক ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক। আজ সেই গণতন্ত্র হুমকির মুখে। আমাদের নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া অন্যায়ভাবে কারাবন্দি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, দেশনায়ক তারেক রহমানকে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়েছে। এখন সময় এসেছে, আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে ‘ধানের শীষ’-এর বিজয় নিশ্চিত করি।”

তিনি আরো বলেন, দলের শৃঙ্খলা কাকে বলে ছেঙ্গারচরের এই বিশাল সমাবেশে এসে দেখে যান। এখানে অধ্যাপক ডা. শামীম আহমেদ, ব্যারিস্টার ওবায়েদুর রহমান টিপু, আজহারুল হক মুকুল তারাও কিন্তু দলের পক্ষে ধানের শীষ প্রতীক চেয়েছিলেন। তারা প্রতীক পাননি ঠিকই কিন্তু তারা ধানের শীষের প্রচারণায় ঠিকই ছুটে এসেছেন। ছেংগারচরের এই বিশাল সমাবেশে তাঁরা ধানের শীষের পক্ষে এসে ঠিকই ভোট চেয়েছেন।

এ সময় প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, ৭ই নভেম্বরের জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকল জাতীয়তাবাদী শক্তি ঐক্যবদ্ধ থেকে শক্তিশালী গণতন্ত্রের জন্য কাজ করতে হবে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা পায়।
সভায় তিনি স্থানীয় নেতাদের মধ্যে বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, “দলের চেয়ে ব্যক্তি বড় নয়, দেশ ও আদর্শই আমাদের আসল শক্তি। কোনো কষ্ট বা অভিমান থাকলে আলোচনা করে মিটিয়ে ফেলুন। ঐক্যবদ্ধ বিএনপিই পারে দেশকে মুক্ত করতে।

শেষে তিনি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও দেশনায়ক তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য কামনা করেন এবং বলেন, “আপনারা ধানের শীষে ভোট দিন, ইনশাআল্লাহ আমি নির্বাচিত হলে আপনাদের প্রতিটি দাবি পূরণে কাজ করব। জনগণের পাশে থাকাই হবে আমার অঙ্গীকার।”

ছেংগারচর পৌর বিএনপি’র সভাপতি মোঃ নান্নু মিয়া প্রধানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম প্রধান ও উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক মিয়া মঞ্জুর আমিন স্বপনের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, অনুষ্ঠানের প্রধান সমন্বয়ক বিশিষ্ট শিল্পপতি ও রাজনীতিবিদ ফিরোজ আহমেদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন, চাঁদপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি অধ্যাপক ডা. শামীম আহমেদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় কৃষক দলের যুগ্ম সম্পাদক ব্যারিস্টার ওবায়দুর রহমান টিপু, স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-সভাপতি আজহারুল হক মুকুল,উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি এস এম জাহাঙ্গীর আলম। এসময় ছেংগারচর পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ উজ্জল ফরাজী, সহ-সভাপতি বোরহান উদ্দিন ফরাজী, সাবেক ছাত্রনেতা সোয়েব সরকার,মতলব উত্তর উপজেলা বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক খায়রুল হাসান বেনু, মতলব উত্তর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক (ভারপ্রাপ্ত) রাশেদ জামান টিপু, ফতেপুর পূর্ব ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি তোফায়েল পাটোয়ারি, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মোঃ শাহজালাল, মতলব উত্তর উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়সাল আহমেদ সোহেল, মতলব উত্তর উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম-আহবায়ক পীর আব্দুল মান্নান সাগর, পৌর বিএনপি নেতা ডা.কাউসার মেহেদী সরকার, উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি ফারজানা সরকার, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আশেক মাহমুদ সংগ্রাম, পৌর যুবদলেল সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবু সাইদ বেপারী, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব আশরাফুল আলম সরকার, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক নুরুল হুদা ফয়েজী, ছেংগারচর পৌর শ্রমিক দলের সভাপতি গোলাম রাব্বানী ষ্টার,সাধারণ সম্পাদক আক্তারুজ্জামান আক্তার, উপজেলা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আবু জাফর, সদস্য সচিব জয়নাল পাটোয়ারী পিনু, পৌর ছাত্রদলের সভাপতি মোঃ শাকিল খান, সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফরহাদ হোসেন, পৌর যুবদল নেতা মোঃ টিপু ফরাজী,বিএনপি নেতা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোঃ মিজানুর রহমান দর্জি, পৌর যুবদল নেতা বাদল সিকদার, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম-আহবায়ক মোঃ রাজন সিকদার,পৌর ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মোঃ রাজিব, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক পলাশ সরকার, ৪নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মোঃ সালাউদ্দিন, মোঃ আহম্মদ উল্লাহ ছৈয়াল, পৌর মহিলা দলের সহ-সভাপতি লাইলী বেগম, উপজেলা হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা বলরাম গোস্বামী,পৌর শ্রমিক দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ মোহন বেপারী, ছেংগারচর সরকারি ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শিপন সরকার, মোঃ নূরনবী, ছেংগারচর সরকারি ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক শিশির,সহ ছেংগারচর পৌর বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, শ্রমিকদল,ছাত্রদল,অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠন বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

 


এই বিভাগের আরো খবর
লোহাগাড়া উপজেলা প্রশাসন কাপ আন্তঃইউনিয়ন ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন
আনোয়ারায় “ভেলকুরো” পোশাকের শোরুম উদ্বোধন
কাপ্তাইয়ে অনুষ্ঠিত হলো “জোন কমাণ্ডার’স স্কলারশিপ” ২০২৫
চট্টগ্রাম -৮ আসনের প্রার্থী এরশাদ উল্লাহকে উন্নত চিকিৎসার্থে স্কয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর
রাউজান কলেজের জনসমাবেশে যুবদল নেতা বাপ্পির নেতৃত্বে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ
সুযোগ পেলে রাউজানকে সন্ত্রাসমুক্ত শান্তির রাউজান হিসেবে গড়ে তুলব: গোলাম আকবর খোন্দকার

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin