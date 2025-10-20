এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়ে লোহাগাড়া জেনারেল টিচার্স এসোসিয়েশন সংবাদ সম্মেলন

ঢাকায় চলমান এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের চলমান কর্মসূচি প্রতি একাত্মতা পোষণ করে তিন দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন লোহাগাড়া টিচার্স এসোসিয়েশন
১৯ অক্টোবর (রবিবার) বিকাল ৫ টায় চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলা আমিরাবাদ মোটরস্টেশনস্থ মোস্তফা মার্কেটের ২য় তলা বিএম ডাব্লিউ অফিসে উক্ত সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
বাংলাদেশ শিক্ষক ফোরামে (বিটিএফ) চট্টগ্রাম জেলার সিনিয়র সহ-সভাপতি প্রভাষক অলিউল্যাহের সঞ্চালনায় সভায় লোহাগাড়ায় জেনারেল টিচার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক হামিদুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্যে রাখেন জেনারেল টিচার্স এসোসিয়েশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি মমতাজ উদ্দিন আহমেদ মহসিন, লোহাগাড়া মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি লোহাগাড়া শাখার সেক্রেটারি মাস্টার গোপাল কান্তি বড়ুয়া।
লিখিত বক্তব্যে অধ্যাপক হামিদুর বলেন,শিক্ষক জাতির মেরুদণ্ড এই মেরুদণ্ড কে অসুস্থ রেখে কি ভাবে এই জাতি নিশ্চিত থাকে, যে হারে দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বে গাতি সেই ভাবে আমাদের এমপি ভূক্ত শিক্ষকদের বেতন ভাতা বাড়েনি তাই ইতিমধ্যেই অন্তর্বতী সরকারের কাছে তিন দফা দাবি জানিয়েছে যার মধ্যে ২০ পার্সেন্ট বাসা ভাড়া,৭৫ পার্সেন্ট উৎসবভাতা ১৫০০ টাক চিকিৎসা ভাতা প্রদানের দাবি জানিয়েছে কিন্ত দুঃখের বিষয় সরকার আমাদের এই দাবি পূরণে বিভিন্ন তালবাহনার আশ্রয় নিয়েছে আমাদের এই দাবি মেনে নিয়ে সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হউক। বক্তারা আরো জানান এই দাবি আদায়ের জন্য আগামীকাল ২০ অক্টোবর (সোমবার) সকাল ১১ টায় চট্টগ্রামের সাতকানিয়া কেরানীহাট সত্বরে বিক্ষোভ মিছিল ও সভাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। সকল শিক্ষক ও সর্বসাধারণের উপস্থিতি কামনা করি।
এই সময় বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসা থেকে আগত অনেক এমপিওভুক্ত শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।