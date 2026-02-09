এরশাদ উল্লাহ’র ধানের শীষে ভোট চাইলেন আশি’র দশকের ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ

চট্টগ্রামে-৮ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও মহানগর আহ্বায়ক আলহাজ্ব এরশাদ উল্লাহ’র সমর্থনে ধানের শীষে ভোট চাইলেন আশি’র দশকের ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ।
আজ ৯ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) দিনব্যাপী উপজেলার ফুলতল, শাকপুরা, বেঙ্গুরা, দাশের দীঘি, কালাইয়ার হাট, কানুনগোপাড়া, জোটপুকুর, হাজীর হাট ও উপজেলা সদরে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ করেন।
গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন আশি’র দশকের ছাত্রদল নেতা বিএনপি নেতা মো. জামাল উদ্দিন, আমানত উল্লাহ, সৈয়দ আব্দুল গনী, এসএম নুরুল আজিম, ইঞ্জিনিয়ার ইকবাল হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার শামসুদ্দিন, ইঞ্জিনিয়ার এসএম তারেক, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা কানু চন্দ্র বিশ্বাস, ইসলাম স্টিল মিলের জিএম এসএম ফারুক, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সালাউদ্দিন গবি, আবুল মনছুর চৌধুরী, আবু ছিদ্দিক, মনতাজ উদ্দিন, সাহেদুল আলম লিটন, মোস্তাফা কামাল, বদিউল আলম, সোহেল রান, রোকন উদ্দিন ও সাখাওয়াত হোসেন প্রমূখ।
আশি’র দশকের ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি উন্নয়নের কান্ডারী আলহাজ্ব এরশাদ উল্লাহকে ধানের শীষে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।