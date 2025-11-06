ওমানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে গাল্ফ এক্সচেঞ্জ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২৫

সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য ধরে রাখতে বাংলাদেশ সোস্যাল ক্লাব ওমান সবসময় ভিন্নধর্মী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সোস্যাল ক্লাব ওমানের আয়োজনে ৭নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন হতে যাচ্ছে গাল্ফ এক্সচেঞ্জ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২৫। উদ্বোধনী খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে ওমান ওয়াদি কবিরস্থ মাস্কাট ক্লাব মাঠে। উদ্বোধনী খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন “বাংলাদেশ স্পোর্টস ক্লাব ওমান” বনাম “হযরত শাহজালাল এফ সি”। কতৃপক্ষ বলেন শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি লাভে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন। বিশেষ করে ওমানে বসবাসরত বাংলাদেশীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরো দৃদৃঢ় করতে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন। বাংলাদেশ স্পোর্টস ক্লাব ওমানের পক্ষ থেকে উক্ত টুর্নামেন্টের সকল খেলা উপভোগ ও খেলোয়াড়দের উৎসাহিত প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানিয়েছেন।