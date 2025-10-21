১। র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-১০ এবং (র্যাব)-৪ এর যৌথ আভিযানিক দল মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মোঃ হাসান কাজী (৩৫)’কে ঢাকা জেলার ধামরাই এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে।
২। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এবং আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অদ্য ২১/১০/২০২৫ তারিখ দুপুর অনুমান ১৩.৩০ ঘটিকার সময় র্যাব-১০ এবং র্যাব-৪ এর যৌথ আভিযানিক দল ঢাকা জেলার ধামরাই এলাকায় একটি পরিকল্পিত অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা থানার মামলা নং- ১২, তারিখ- ২৬/০৮/২০২২ খ্রি., ধারা- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৩৬(১) এর ১০(ক) এর সাজা পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামি মোঃ হাসান কাজী (৩৫), পিতা- মৃত খোরশেদ কাজী, সাং- চরযশোরদী, থানা- নগরকান্দা, জেলা- ফরিদপুর’কে গ্রেফতার করা হয়।
৩। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামি স্বীকার করে যে, সে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় আত্মগোপন করে ছিল। গ্রেফতারকৃত আসামি’কে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।