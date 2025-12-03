কক্সবাজারে ক্রীড়া সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কক্সবাজারে কর্মরত সাংবাদিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে ক্রীড়া সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ। বাংলাদেশ স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশন (বিএসপিএ) প্রথমবারের মতো কক্সবাজারে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) জেলা পরিষদ মিলনায়তনে দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিবিসি বাংলা ও যমুনা টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার ফয়সাল তিতুমীর, বিএসপি’র সহ সভাপতি সুদীপ্ত আহমদ আনন্দ, বিএসপিএ-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সামন হোসেন।
প্রশিক্ষণে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ক্রীড়া সাংবাদিকতা, প্রিন্ট মিডিয়ায় ক্রীড়া সাংবাদিকতা, মাল্টিমিডিয়ায় ক্রীড়া সাংবাদিকতা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলা সম্পর্কে ধারণা, বিভিন্ন নিয়মাবলি, ক্রিকেটের ইতিহাস, স্পোর্টস রিপোর্ট লিখার নিয়মসহ স্পোর্টস রিপোর্টিং সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়।
প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও মাল্টিমিডিয়া কর্মরত ৫০ জন নবীন ও প্রবীণ সাংবাদিক এই প্রশিক্ষণে অংশ নেন। বাংলাদেশ ক্রীড়ালেখক সমিতি কক্সবাজার-এর সদস্য সচিব আহসান সুমন এর সঞ্চালনায় প্রশিক্ষণে কক্সবাজারে সিনিয়র সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএসপি’র কক্সবাজার সভাপতি এম আর মাহবুব, এনটিভির কক্সবাজার প্রতিনিধি ইকরাম চৌধুরী টিপু, চ্যানেল আই এর স্টাফ রিপোর্টার সরওয়ার আজম মানিক, মোহনা টিভির কক্সবাজার প্রতিনিধি আমানুল হক বাবুল, সিনিয়র সাংবাদিক গোলাম আজম খান, এটিএন বাংলার কক্সবাজার প্রতিনিধি মোয়াজ্জেম হোসেন শাকিল, আর টিভির কক্সবাজার সাইফুর রহিম শাহিন, বিএসপি’র কক্সবাজার জেলার সাবেক সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সিনিয়র সাংবাদিক বেদারুল আলম, ঢাকা প্রতিদিনের জাহাঙ্গীর আলম শামসসহ আরো অনেকে।
প্রশিক্ষণের সমাপনীতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাবের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, বিএসপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কবিরুল ইসলাম, জেলা ফুটবল দলের কোচ মাসুদ আলম, আবদুল্লাহ আল রুমেল, নাসির উদ্দিন বাচ্চু, শাহেদ সালাহউদ্দিন, নুরুল কবির পাশা, বকতিয়ার হোসেন, মোহাম্মদ হোসাইন।
প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ ও অতিথিদের সম্মাননা স্মারক বিতরণ করা হয়।