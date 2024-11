আজারবাইজানের বাকুতে শুরু হওয়া কপ২৯ সম্মেলনের প্রাক্কালে, উই ক্যান কক্সবাজার, কোস্টাল লাইভলিহুড অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (CLEAN) এবং বাংলাদেশ ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ইকোলজি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (BWGED) যৌথভাবে কক্সবাজারে একটি সাইকেল র‍্যালি আয়োজন করেন। এই র‍্যালির মূল বার্তা ছিল “আর নয় জ্বালানি গ্যাস, রক্ষা করো আমাদের ভবিষ্যৎ” যা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় জ্বালানি গ্যাসের ব্যবহার বন্ধের আহ্বান জানায়।

তরুণরা তাদের বক্তব্যে জ্বালানি গ্যাস এবং অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারের কারণে উদ্ভূত জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব তুলে ধরেন। তারা বলেন, “অবিলম্বে এই গ্যাস নির্ভরতা বন্ধ না করলে আমাদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবে। এই প্রচারণার অংশ হিসেবে “A Path to Net-Zero Starts Here” এবং “Protecting Our Planet, Creating Our Future” স্লোগানগুলোও উল্লেখ করা হয়।

উই ক্যান কক্সবাজার-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী ওমর ফারুক বলেন, “জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই শুরু করতে হবে এখান থেকেই। জ্বালানি গ্যাস নয়, আমাদের নবায়নযোগ্য শক্তির দিকে যেতে হবে। এটি শুধু আমাদের ভবিষ্যৎ নয়, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ রক্ষার প্রশ্ন।” তিনি আরও বলেন, “জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার আমাদের গ্রহের জন্য একটি এমন মূল্য যা পরিশোধ করা সম্ভব নয়। জলবায়ু ন্যায়বিচার সবার জন্য, এবং এটাই আমাদের অধিকার।”

এই প্রচারণায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সুশীল পরিবেশবিদ, শিক্ষার্থী, স্বেচ্ছাসেবক, কক্সবাজার সাইকেলিস্ট গ্রুপ এবং জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন স্তরের তরুণ। সবাই মিলে একটি সুরক্ষিত এবং টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য এই প্রচারণায় সম্মিলিত ভাবে একাত্মতা প্রকাশ করেন।