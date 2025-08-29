কর্ণফুলী টানেলে ব্যাপক লুটপাট করেছে আওয়ামী লীগ : ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, কর্ণফুলী টানেলকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ ব্যাপক লুটপাট চালিয়েছে। কয়েক দফা বরাদ্দ বাড়িয়ে তারা নিজেদের পকেট ভারী করেছে, যার মাশুল আজ জনগণকে দিতে হচ্ছে।
তিনি জানান, শুরুতে কর্ণফুলী টানেলের নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছিল ৮ হাজার কোটি টাকা। পরবর্তীতে কয়েক দফা বাড়িয়ে তা ১১ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। শুধু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাঝে মধ্যে থাকার জন্য ৪৫০ কোটি টাকার পাঁচ তারকা মানের রেস্ট হাউস নির্মাণ করা হয়েছে। এসব প্রকল্প আজ সরকারের জন্য গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
ডা. শাহাদাত আরও বলেন, শেখ হাসিনার সরকার উন্নয়নের নামে মেগা প্রকল্পে মেগা দুর্নীতি করেছে। বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এলে কর্ণফুলী টানেলকে লাভজনক করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।
আজ (২৯ আগস্ট) দুপুরে আনোয়ারার বারশত ইউনিয়নের বোয়ালিয়া বড় মাদ্রাসার বায়তুন নুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
এসময় তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে, যা জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। দেশের সকল রাজনৈতিক দলের উচিত নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করা।
অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজাম।
সভাপতিত্ব করেন আল্লামা মুফতী খলিল আহমদ কুরাইশি।