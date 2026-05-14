কসবায় ৪২ কেজি গাঁজাসহ মাদক কারবারি রাজিব গ্রেফতার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ১৩/০৫/২০২৬ ইং তারিখ. সকাল ০৬.১৫ ঘটিকার সময় কসবা থানা পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে।
এসময় পুলিশ অত্র থানাধীন পৌরসভার টি আলীর মোড় হতে ০১টি কাভার্ডভ্যান আটক করে। এসময় পুলিশ কাভার্ডভ্যানটি তল্লাশী করে ৪২ (বিয়াল্লিশ) কেজি গাঁজা উদ্ধারসহ ১। মোঃ দবিরুল ইসলাম প্রকাশ রাজিব পিতা- মোঃ আব্দুল হক গ্রাম- রহিমানপুর প্রকাশ লক্ষীপুর গোয়ালপাড়া থানা- ঠাকুরগাঁও সদর জেলা- ঠাকুরগাঁও।
আসামিকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে, গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে ০২টি মামলা রয়েছে। এবং আসামির বিরুদ্ধে কসবা থানায় মাদক মামলা রুজু করে আসামিকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।