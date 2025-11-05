কাঙ্খিত উন্নয়নে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে কোম্পানীগঞ্জে হাকিম চৌধুরী

সিলেট জেলা বিএনপির উপদেষ্টা, সাবেক সহ-সভাপতি, গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সিলেট-৪ আসনে (গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর ও কোম্পানীগঞ্জ) বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী আব্দুল হাকিম চৌধুরী বলেছেন, আগামী নির্বাচন দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত নির্বাচনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে পারলে কাংখিত উন্নয়ন হবে। আমি সিলেট-৪ আসনের মাটি ও মানুষের কল্যাণে পাশে ছিলাম, এখনো আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকবো ইনশাআল্লাহ।
তিনি আজ বুধবার (৫ নভেম্বর) বিকেলে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ইছাকলস ইউনিয়নে স্থানীয় ওয়ার্ড বিএনপি এবং অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে স্থানীয় বাগজুর মাদ্রাসা বাজারে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সংবলিত লিফলেট বিতরণ কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন। লিফলেটে স্থানীয় উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, কৃষকদের প্রণোদনা বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার মতো নানা প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা হয়।
কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া নেতাকর্মীরা বলেন, আব্দুল হাকিম চৌধুরী সিলেট-৪ আসনের সাধারণ মানুষের পাশে আছেন। তাঁর নেতৃত্বে গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ, জৈন্তাপুরে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন- কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি মজম খান,ইছাকলস ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি শফিক মিয়া, ৯নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ফখর আলী, ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ময়না মিয়া, ইউনিয়ন বিএনপি নেতা ফয়েজ আলী, জফুর মিয়া, আমির আলী, সমসুল ইসলাম, উপজেলা যুবদলের সিনিয়র সদস্য আশরাফ আলী, যুগ্ম আহবায়ক এমদাদুর রহমান ইনজাদ, রাইসুল ইসলাম রাজন, উপজেলা যুবদল নেতা আব্দুস সালাম, সোহেল আহমেদ, আলিম উদ্দিন রাসেল, ইউনিয়ন যুবদল নেতা হাবিব খান, আল আমিন ও ছাদিক মিয়া প্রমুখ।