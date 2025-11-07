কাঠালিয়ায় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত

ঝালকাঠি কাঠালিয়ায় ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বর্নাঢ্য র্যালি বের হয়। উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের আয়োজনে শুক্রবার বিকেলে কাঠালিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে র্যালিটি বের হয়ে প্রেসক্লাব হয়ে সদর ইউনিয়ন পরিষদ চত্বর এসে শেষ হয়। র্যালি শেষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতা ও ঝালকাঠি -১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী গোলাম আজম সৈকত।
এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন কাঠালিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি জনাব মো: মিজানুর রহমান আকন, কাঠালিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি জনাব জাকির হোসেন কিসলু সিকদার, কাঠালিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি জনাব খায়রুল ইসলাম খোকন, সাবির আহমেদ ,কাঠালিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব ফজলুর রহমান ফুল, রাজাপুর উপজেলার সাতুরিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি সৈয়দ আব্দুস শহীদ ,সেচ্ছাসেবক দল মালয়েশিয়া শাখার সহ সভাপতি জনাব গোলাম কবির, কাঠালিয়া উপজেলা যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব রেজাউল করিম, কাঠালিয়া উপজেলা কৃষকদলের আহবায়ক জনাব আব্দুল মালেক তালুকদার, কাঠালিয়া কৃষক দলের সদস্য সচিব শহীদুল ইসলাম , কাঠালিয়া উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি জনাব জাকির হোসেন পান্না মুন্সী, কাঠালিয়া উপজেলা মহিলাদল সভানেত্রী লীনা পারভীন, জিয়া মঞ্চ কাঠালিয়া উপজেলার সভাপতি এইচ এম বাদল , কাঠালিয়া উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল কুদ্দুস খোকন, চেচরীরামপুর ইউনিয়ন বিএনপি নেতা মো: মান্নান হাওলাদার , টিএম আতিকুর রহমান পল্লব,পাটিখালঘাটা ইউনিয়ন বিএনপি নেতা কামাল হোসেন ইসমাইল মাষ্টার ,জাকির জোমাদ্দার , মোশাররফ শরীফ,পলাশ জোমাদ্দার , আমুয়া ইউনিয়ন বিএনপি নেতা পলাশ গোলদার , সুমন খলিফা , ছাত্রদল নেতা ইমরান গোলদার , মামুন পোদ্দার , কাঠালিয়া সদর ইউনিয়ন বিএনপি নেতা মো: হালিম সিকদার , নশা মিয়া, শোলজালিয়া ইউনিয়ন বিএনপি নেতা জয়নাল ডাকুয়া, কাইয়ুম হাওলাদার , আওরাবুনিয়া ইউনিয়ন বিএনপি নেতা আলম সিকদার, ইলিয়াস কাজী , রিপন সিকদার, ইউনুস মুন্সি , রফিক সিকদার , সালাহউদ্দিন রাসেল প্রমুখ।