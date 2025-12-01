কাঠালিয়ায় দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় মিলাদ ও দোয়া

ঝালকাঠির কাঠালিয়া উপজেলার পূর্ব ছিটকী দারুল কোরআন তৈয়্যেবিয়া হাফিজি মাদ্রাসায় বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকেলে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এ আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতা গোলাম আজম সৈকত।
দোয়া পরিচালনা করেন দারুত তাকওয়া কমপ্লেক্সের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মুফতি নাছরুল্লাহ বিন তৈয়্যেব।মা হফিলে স্থানীয় মুসল্লি, শিক্ষক, অভিভাবক ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। দেশনেত্রীর দ্রুত আরোগ্য ও সুস্থতা কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ জানান, বেগম খালেদা জিয়ার আরোগ্য কামনায় তারা ধারাবাহিকভাবে প্রার্থনার আয়োজন অব্যাহত রাখবেন।