কাঠালিয়ায় বিএনপির উদ্যোগে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে ঝালকাঠির কাঠালিয়া উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার (৮ নভেম্বর) সকাল ১০টায় কাঠালিয়া পাইলট সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় মাঠে এ সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জামাল।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজাপুর বিএনপির সভাপতি এ্যাড. আবুল কালাম আজাদ, ঝালকাঠি জজ কোর্টের পিপি এ্যাড. মাহেব হোসেন, ছাত্রনেতা ব্যারিস্টার জাকারিয়া। সভায় সভাপতিত্ব করেন কাঠালিয়া বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোঃ জালালুর রহমান আকন। সভা সঞ্চালনা করেন কাঠালিয়া উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক (পদ স্থগিত) মোঃ আখতার হোসেন নিজাম মীরবহর। এতে বিএনপির জেলা, উপজেলা শাখাসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস দেশের ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায়।
এ দিনই সেনা ও জনতার ঐক্যে দেশের সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বক্তারা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি এবং তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশকে গণতন্ত্রের পথে ফিরিয়ে আনার আহবান জানান। অনুষ্ঠানে বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের কয়েক হাজার নেতাকর্মী অংশ নেন। আলোচনা সভা শেষে বিশাল এক র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রশিক্ষণ করে বাসস্ট্যান্ড এসে শেষ হয়।