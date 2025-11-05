কাঠালিয়ায় বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী সৈকতের নির্বাচনী প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঝালকাঠির কাঠালিয়া উপজেলার ৩নং আমুয়া ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে বুধবার বিকেলে নির্বাচনী প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমুয়া বন্দর আমীর মোল্লা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন সাবেক কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতা ও বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী গোলাম আজম সৈকত।
সভায় আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ–সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমান আকন, সাবেক সিনিয়র সহ–সভাপতি জাকির হোসেন কিসলু সিকদার, সাবেক সহ–সভাপতি খাইরুল আলম খোকন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ফজলুর রহমান ফুল, মালয়েশিয়া শাখা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ–সভাপতি গোলাম কবির, যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল করিম, জিয়ামঞ্চ ও কাঠালিয়া নাগরিক ফোরামের সভাপতি মোঃ বাদল হাওলাদার, কৃষকদলের আহ্বায়ক আব্দুল মালেক তালুকদার, শ্রমিকদল সভাপতি জাকির হোসেন পান্না মুন্সি এবং মহিলাদল সভানেত্রী লীনা পারভীন। সভায় সভাপতিত্ব করেন কাঠালিয়া উপজেলা বিএনপির নেতা মজিবুল হক পান্না গোলদার।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ইউনিয়ন বিএনপি নেতা মোঃ পলাশ গোলদার। এ সময় বক্তারা বলেন, জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতে এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও দেশনায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। সভায় বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী সহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে বক্তারা আসন্ন নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেয়ার আহ্বান জানান।