কাঠালিয়ায় ৩১ দফা’র লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ সেলিম রেজার

ঝালকাঠির কাঠালিয়ায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের রাষ্ট্র সংস্কারের ৩১ দফা’র লিফলেট বিতরণ ও ধানের শীষের পক্ষে গনসংযোগ করেছেন ঝালকাঠি -১ (রাজাপুর-কাঠালিয়া) আসনের বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা। রবিবার (০৫ অক্টোবর) সকাল থেকে শুরু করে বিকেল পর্যন্ত উপজেলার পাটিখালঘাটা,চেচরিরামপুর মরিচবুনিয়াবাজার,ঘোষেরহাট,আমুয়া, দোগনা বাজার, সেন্টার হাট সহ কাঠালিয়া উপজেলার জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের হাতে লিফলেট তুলে দিয়ে ধানের শীষে ভোট চান তিনি। লিফলেট বিতরনে সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা বলেন,আমরা বীগত ১৭ বছর ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন সংগ্রাম করেছি। সকল’কে সাথে নিয়ে এই দেশকে স্বৈরাচার খুনী হাসিনার অপশাসন থেকে মুক্ত করেছি। আজকে সময় এসেছে এই দেশ গড়ার। আমরা আপনাদের মাঝে এসেছি দেশনায়ক তারেক রহমানের বার্তা পৌছে দিতে এবং ধানের শীষের পক্ষে ভোট চাইতে। ঐক্যর কোনো বিকল্প নেই,সকল দ্বিধা ভূলে আমাদের সকল’কে ঐক্যবধ্য হয়ে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে।গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ শেষে বিনা পানি কে. বি. কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি ফুটবল টুনামেন্টের ফাইনাল খেলার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদেন হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা। এ সময় তার সফরসঙ্গী ছিলেন রাজাপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাড.নূর হোসেন, আমুয়া ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি ও কাঠালিয়া বিএনপির সিনিয়র নেতা মজিবুল হক পান্না গোলদার, মঠাবাড়ী ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি আবুল কালাম হায়দার সিকদার,রাজাপুর সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো: মতিউর রহমান টুকু মৃধা,কাঠালিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সভাপতি তারিকুল ইসলাম, রাজাপুরের সাতুরিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন দীলিপ, যুবদল নেতা সুমন জমাদ্দার, আমুয়া ছাত্রদল নেতা বেলাল জমাদ্দার, চেচরীরাম ইউনিয়ন ছাত্রদলের নেতা ফয়সাল হোসেন প্রিন্স, কাঠালিয়া কলেজ ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম, কাঠালিয়া উপজেলা ছাত্রদলের নেতা মঈন মুন্সী সহ রাজাপুর ও কাঠালিয়ার বিভিন্ন স্থরের বিএনপির নেতাকর্মী সহ স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।