কাঠের ব্রীজ নির্মাণের পদক্ষেপ: পাইকগাছায় ব্রীজ ভেঙ্গে নদীতে: জন ভোগান্তি চরমে

খুলনার পাইকগাছা উপজেলার লতা ইউনিয়নের শামুপোতা ও পুটিমারী এলাকার মানুষের যাতায়তের একমাত্র সংযোগ সেতু ভেঙ্গে পড়ায় দু’এলাকার মানুষেরা পড়েছে চরম ভোগান্তিতে। বুধবার গভীর রাতে এটা আকষ্মিক ভাবে ভেঙ্গে পড়ে। স্থানীয়রা জানান, উপজেলার লতা ইউনিয়নের শামুকপোতা মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে উলুবুনিয়া নদীর উপর ২০০০ সালে তৎকালীন সরকার এই ব্রিজটি নির্মান করেন। উলুবুনিয়া নদী উপর এ ব্রীজটি নির্মানের ফলে পুটিমারী ও লতা ইউনিয়নবাসীর দুর্ভোগ লাঘব হয়।
দু’পাড়ে তিনটি বিদ্যালয় ও তিনটি বাজার ও এলাকাবাসীরা সহ সর্বসাধারণ যাতায়ত করেন। এ দিকে ব্রীজটি ভেঙ্গে পড়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছে সর্বসাধারণ। বিশেষ করে স্কুল কলেজগামী শিক্ষার্থীরা পড়েছে চরম বিপাকে। স্থানীয় বাসিন্দা মিজান সানা জানান, ব্রীজটি দীর্ঘদিন ধরে ঝুঁকিপুর্ণ হয়ে পড়লে কেউ কোনদিন এদিকে নজর দেয়নি। এটা ভেঙ্গে পড়ায় সর্বসাধারণ চরম ভোগান্তিতে পড়েছে। এ দিকে ব্রীজটি ভেঙ্গে পড়লে সকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহেরা নাজনীন ও উপজেলা প্রকৌশলী সোহেব সাফিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।
উপজেলা প্রকৌশলী সোহেব সাফিন বলেন, বর্তমানে এখানে পুনরায় পাকা ব্রীজ নির্মান করা সময়, প্রসেসিং ও অর্থের প্রয়োজন। এ কারণে ইউএনও স্যারের নির্দেশনায় আপাততঃ কাঠের ব্রিজ নির্মাণ করে জনভোগান্তি দুর করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহেরা নাজনীন বলেন, জনভোগান্তি লাঘবে অতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে এখানে একটা কাঠের ব্রিজ নির্মাণ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।