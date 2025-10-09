কাপ্তাইয়ে আগামী ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে চ্যারিটি শো” মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য “

রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির সাবেক সাধারণ সম্পাদক, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং সঙ্গীত গুরু ফনিন্দ্র লাল ত্রিপুরার চিকিৎসা সহায়তায় আগামী ১৫ অক্টোবর বুধবার বিকেল ৪ টা হতে কাপ্তাই উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে চ্যারিটি শো” মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য “। কাপ্তাই উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি এই অনুষ্ঠানের আয়োজক।
এতে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন কলকাতার জি বাংলার জনপ্রিয় রিয়েলিটি শোতে অংশ নেওয়া সারেগামাপা এর শিল্পী চট্টগ্রামের শুভ দাশ।
এছাড়া চট্টগ্রামের নন্দিত কন্ঠ শিল্পী বেতার ও টিভি শিল্পী রাজেস সাহা, কন্ঠ শিল্পী রিয়াজ ওয়ায়েজ, বেতার ও টিভি শিল্পী রোমেন বিশ্বাস রাজু এবং কাপ্তাই উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পী বেতার ও টিভি শিল্পী মো: রফিক, রওশন শরীফ তানি এবং তামান্না ইসলামও সেদিন চ্যারিটি শো তে অংশ নিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন।
বুধবার (৮ অক্টোবর) বিকেল ৫ টায় কাপ্তাই শিলছড়ি ফ্লোটিং প্যারাডাইসে উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যানারে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান কাপ্তাই উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির যুগ্ম সম্পাদক এবং চ্যারিটি শো উদযাপন কমিটির আহবায়ক আনিছুর রহমান।
এসময় সভাপতির বক্তব্য রাখেন কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি রুহুল আমিন। তিনি বলেন, একজন গুণী মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের সকলের কর্তব্য। এই অঞ্চলে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বিকাশে ফনিন্দ্র লাল ত্রিপুরা’র অবদান অনস্বীকার্য। তিনি একজন মানবিক মানুষ। এসময় উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির যুগ্ম সম্পাদক এবং চন্দ্রঘোনা খ্রীস্টিয়ান হাসপাতালের পরিচালক ডা: প্রবীর খিয়াং, কাপ্তাই উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সৈয়দ মাহমুদ হাসান, উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক ঝুলন দত্ত, যুগ্ম সম্পাদক জয়সীম বড়ুয়া, চ্যারিটি শো উদযাপন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বেতার ও টিভি শিল্পী মো: রফিক, সদস্য সচিব মংচাই মারমা সহ গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে চ্যারিটি শো এর পোস্টার এবং টিকিট উন্মোচন করা হয়।