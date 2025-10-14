কাপ্তাইয়ে এমপিও ভুক্ত শিক্ষক- কর্মচারী ও শিক্ষকদের উপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

রাঙ্গামাটির কাপ্তাইয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির আয়োজনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৪ (অক্টোবর) সকাল ১১ টায় কাপ্তাই উপজেলা সদরে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের ২০℅ বাড়ি ভাড়া, ১৫০০/- চিকিৎসা ভাতা ও কর্মচারীদের ৭৫% উৎসব ভাতা বাস্তবায়নের দাবীতে এবং শিক্ষকদের উপর ন্যাক্কারজনক হামলার প্রতিবাদে কাপ্তাই উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির আয়োজনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সহ-সভাপতি সুবিমল তংচংগ্যা’র সভাপতিত্বে উক্ত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বড়ইছড়ি কর্ণফুলী নুরুল হুদা কাদেরী উচ্চ বিদ্যালের প্রধান শিক্ষক জয়সীম বড়ুয়া, শহীদ শামসুদ্দীন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ হানিফ, কাপ্তাই উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহবুব হাসান বাবু, কাপ্তাই উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মোঃ হারুনুর রশীদ, পাহাড়ীকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক ফজলুল করিম, চিৎমরম উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মাহবুবুর রহমান, ডংনালা উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক
মোস্তফা সাইদ মনোয়ার,তৈয়বিয়া সুন্নীয়া মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক মনিরুল ইসলাম প্রমূখ । মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমির হোসাইন মন্ডল এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে শতাধিক শিক্ষক অংশ নেন। মানববন্ধন শেষে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের ন্যায্যদাবী আদায় বিষয়ে মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টার বরাবরে কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট স্মরকলিপি প্রদান করা হয়।