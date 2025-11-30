কাপ্তাইয়ে কম্প্রিহেনসিভ কমিউনিটি হেলথ প্রোগামের সূচনা অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত

রাঙামাটির কাপ্তাইয়ে চন্দ্রঘোনা খ্রীস্টিয়ান হাসপাতাল এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিল ফ্লাওয়ার এর কম্প্রিহেনসিভ কমিউনিটি হেলথ প্রোগামের নতুন প্রকল্পের সূচনা অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ রবিবার (৩০ নভেম্বর) সকাল ১১ টায় কাপ্তাই উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
বাঙামাটির অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক( সার্বিক) মোহাম্মদ রুহুল আমীন অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। এসময় তিনি বলেন, চন্দ্রঘোনা খ্রীস্টিয়ান হাসপাতাল এবং কম্প্রিহেনসিভ কমিউনিটি হেলথ প্রোগাম সুনামের সাথে এতদঞ্চলে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে আসছে। তৃনমুল পর্যায়ে তাঁরা সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দিচ্ছেন। প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণ আরোও সেবা পাবে বলে আমি আশা করছি।
চন্দ্রঘোনা খ্রীস্টিয়ান হাসপাতাল ও খ্রীষ্টিয়ান কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্রের পরিচালক ডা: প্রবীর খিয়াং এর সভাপতিত্বে এবং ফ্যাসিলিটিটর উ সং বাই মারমার সঞ্চালনায় এসময় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো রুহুল আমিন, কাপ্তাই স্বাস্থ্য বিভাগের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা: ওমর ফারুক, কাপ্তাই সহকারী তথ্য অফিসার দেলোয়ার হোসেন এবং কাপ্তাই যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো: হোসেন । শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন হিল ফ্লাওয়ার এর সহকারী প্রোগাম ম্যানেজার জেনিফার অজন্তা তনচংগ্যা।
অবহিতিকরণ সভার শুরুতে প্রকল্পের উপর একটি ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম অবহিত করেন চন্দ্রঘোনা খ্রীস্টিয়ান হাসপাতালের কম্প্রিহেনসিভ কমিউনিটি হেলথ প্রোগামের প্রোগাম ম্যানেজার বিজয় মারমা। প্রোগ্রামটি জেন্ডার, বাল্যবিাহ, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক, জলবায়ু পরিবর্তন ও সরকারী টিকাদান কার্যক্রমে সহায়তা সহ বিভিন্ন কর্মসুচী বাস্তবায়ন করছে।
এতে সরকারি কর্মকর্তা, কাপ্তাই, রাঙ্গুনিয়া, রাজস্থলী এবং বিলাইছড়ি উপজেলায় কর্মরত প্রিন্ট্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ, জনপ্রতিনিধি, হেডম্যান, কারবারি, এনজিও কর্মী এবং প্রকল্পের উপকারভোগীরা অংশ নেন।