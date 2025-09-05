কাপ্তাইয়ে কর্ণফুলী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সিরাজ উদ্দিন

রাঙামাটির কাপ্তাই কর্ণফুলী সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন বৃহস্পতিবার কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। গত ২ সেপ্টেম্বর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (কলেজ) ইমরান আলী স্বাক্ষরিত সরকারি এই পরিপত্রে তাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। এদিকে কর্ণফুলী সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় বৃহস্পতিবার অধ্যক্ষের কক্ষে শিক্ষক পরিষদের আয়োজনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক আনোয়ারুল ইসলামের সঞ্চালনায় এতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে উপাধ্যক্ষ মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন কলেজের অধ্যাপক ড. মোহম্মদ নাসিরউদ্দীন, নুরুল হুদা, আবু তালেব, মোজাম্মেল হোসেন, পলাশ মুৎসুদ্দী, শ্যামলী দাশ, আবদুল হালিম, কায়সারুল ইসলাম, সাইফুল আলম, মিজারুল ইসলাম, শিবু শংকর বোস, সুদর্শন বড়ুয়া প্রমুখ। এসময় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোহম্মদ সিরাজ উদ্দিন বলেন, কলেজ পরিচালনায় সবার সার্বিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য। তিনি বলেন, কলেজ পরিবারের সবাইকে সাথে নিয়ে সম্মিলিতভাবে আমি কাজ করতে চাই। শিক্ষক পরিষদের সদস্যরা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।