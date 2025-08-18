কাপ্তাইয়ে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের শুভ উদ্বোধন

রাঙামাটির কাপ্তাই সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কার্যালয়ের আয়োজনে আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ এর উদ্বোধন করা হয়েছে। ” অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি” এই প্রতিপাদ্যে দেশের অন্যান্য স্থানের মতো এই উপলক্ষে এদিন সকাল ১০ টায় কাপ্তাই উপজেলা সদর পুকুরে ১০ কেজি কার্প জাতীয় বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়।
পরে মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে সকাল সাড়ে ১০ টায় কাপ্তাই উপজেলা মৎস্য অফিস চত্বর হতে একটি র্যালি বের হয়ে কাপ্তাইয়ের সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়। পরে অংশীজন, মৎস্যজীবি এবং পদক প্রাপ্ত মৎস্যচাষীদের নিয়ে কাপ্তাই উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষ কিন্নরী তে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কাপ্তাই উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা নেলী রুদ্র। এসময় তিনি বলেন, মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ আমাদের দেশ। ইদানিং পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও মৎস্য চাষে সম্পৃক্ত হলেও তাদের মূল্যায়ন কম করা হয়। তিনি মাছের সাথে ক্ষতিকর কেমিক্যাল না মেশানোর জন্য মৎস্যজীবিদের প্রতি অনুরোধ জানান।
কাপ্তাই মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা বিমল জ্যোতি চাকমার সভাপতিত্বে এবং কাপ্তাই প্রেসক্লাব সাধারণ সম্পাদক ঝুলন দত্তের সঞ্চালনায় এসময় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন রাঙামাটি জেলা বিএনপির সহ সভাপতি ডা: রহমত উল্লাহ, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক এবং কাপ্তাই উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান দিলদার হোসেন, কাপ্তাই উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইয়াছিন মামুন এবং উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর হারুনুর রশিদ, কাপ্তাই মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বেলাল হোসেন, মৎস্য চাষী অজিত কারবারি এবং মো: ইউনুছ। প্রমূখ।