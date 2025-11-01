” সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায় ” এই প্রতিপাদ্যে রাঙামাটির কাপ্তাইয়ে ৫৪ তম জাতীয় সমবায় দিবস পালন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে আজ শনিবার (১ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০ টায় কাপ্তাই উপজেলা প্রশাসন, উপজেলা সমবায় বিভাগ এবং সমবায়বৃন্দের আয়োজনে কাপ্তাই উপজেলা পরিষদ চত্বর হতে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি কাপ্তাই উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এসে শেষ হয়। পরে জাতীয় এবং সমবায় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো রুহুল আমিন।
কাপ্তাই উপজেলা সমবায় অফিসার হিমেল দে এর সভাপতিত্বে এবং সিনিয়র সাংবাদিক ঝুলন দত্তের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কাপ্তাই উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নেলী রুদ্র, কাপ্তাই উপজেলা পরিষদ এর সাবেক চেয়ারম্যান দিলদার হোসেন, চন্দ্রঘোনা থানার ওসি মুহাম্মদ শাহজাহান কামাল, কাপ্তাই কাঠ ব্যবসায়ী বহুমুখী সমবায় সমিতির সহ সভাপতি লোকমান আহমেদ, কাপ্তাই সহকারী তথ্য অফিসার দেলোয়ার হোসেন এবং কাপ্তাই উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইয়াছিন মামুন, ট্রাক শ্রমিক বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাপতি মো: নুরুল ইসলাম।
পরে উপজেলা পর্যায়ে ৫ টি শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতিকে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।