কাপ্তাইয়ে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ও ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টারের পরিষেবা বিষয়ক জনসচেতনতা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত 

কাপ্তাইয়ে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ও ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টারের পরিষেবা বিষয়ক জনসচেতনতা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী ও মেয়ে শিশুদের অন্তভূক্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন ইআরডি-সিএইচটি,পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইউএনডিপি’র প্রকল্পের আয়তায় শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর ) সকালে কাপ্তাই উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে বাংলাদেশ পুলিশ কাপ্তাই থানা এর আয়োজনে এ অনুষ্টান অনুষ্ঠিত হয়।
কাপ্তাই থানার ওসি মোহাম্মদ কায় কিসলু’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কাপ্তাই উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী অফিসার নেলী রুদ্র। এসময় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন কাপ্তাই সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহেদুল ইসলাম। এতে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কাপ্তাই উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মো : দিলদার হোসেন।
কাপ্তাই থানার সেকেন্ড অফিসার সাইমুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় এসময় আরো বক্তব্য রাখেন চন্দ্রঘোনা খ্রীস্টিয়ান হাসপাতালের সিসিএইচপি’র প্রোগ্রাম ম্যানেজার বিজয় মারমা,সাবেক উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নুর নাহার বেগম,উপজেলা মহিলা আনসার কোম্পানি কমান্ডার মুন্নি আকতার, চন্দ্রঘোনা ইউনিয়ন বিএনপি সভাপতি মোঃ জাকির হোসেন, উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির যুগ্ম সম্পাদক আনিছুর রহমান প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে থানার পুলিশ সদস্যরা সহ কাপ্তাইয়ের বিভিন্ন সামাজ কর্মী, গণমাধ্যমকর্মী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। আলোচনায় বক্তারা জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ,নারী শিক্ষা,বাল্যবিবাহ ও যৌতুক নিরসন এবং সমাজে নারীর অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। তারা শিক্ষার্থী সহ জনগণের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে আহ্বান জানান।