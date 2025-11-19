কাপ্তাইয়ে নতুন বাংলাদেশ গঠনে ”এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই” শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

রাঙামাটির কাপ্তাই তথ্য অফিসের আয়োজনে তারুণ্যনির্ভর নতুন বাংলাদেশ গঠনে ‘এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই’ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (১৯ নভেম্বর) সকাল ১১ টায় কাপ্তাই নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ মিলনায়তনে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: রুহুল আমিন।
কাপ্তাই নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ এর উপাধ্যক্ষ এম জাহাঙ্গীর আলম এর সভাপতিত্বে এসময় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চন্দ্রঘোনা খ্রীস্টিয়ান হাসপাতালের পরিচালক ডা: প্রবীর খিয়াং এবং সিনিয়র সাংবাদিক ঝুলন দত্ত। প্রভাষক বাচিক শিল্পী তামান্না ইসলাম এর সঞ্চালনায় আলোচনার শুরুতেই বিষয় এর উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন কাপ্তাই সহকারী তথ্য অফিসার দেলোয়ার হোসেন।
এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন কাপ্তাই নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ এর একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী সাফিকা তাবাসসুম এবং মো: সাইফুল ইসলাম সাইফ। এতে প্রতিষ্ঠানটির শতাধিক শিক্ষার্থীরা অংশ নেন এর আগে জুলাই গণঅভ্যুত্থান এর উপর একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রর্দশন করা হয়।