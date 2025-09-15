কাপ্তাইয়ে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসাবে রাঙামাটির কাপ্তাই তথ্য অফিসের আয়োজনে উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নের পূর্ব কোদালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর ) সকাল সাড়ে ১১ টায় নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে স্থানীয় ৫০ জন নারী অংশ নেন।
কাপ্তাই সহকারী তথ্য অফিসার দেলোয়ার হোসেন এর সভাপতিত্বে এবং অফিস সহকারী মোহাম্মদ মইন উদ্দীন এর সঞ্চালনায় এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কাপ্তাই উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা কৃষিবিদ ডা: এনামুল হক হাজারী। এসময় তিনি বলেন, নারী সমাজকে দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতে হবে। একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে সমাজে সকল ধরনের বৈষম্য দূর করে একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজ গড়তে হবে। প্রান্তিক পর্যাযের নারীদেরকে দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে আরও বেশি সম্পৃক্ত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।
এসময় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কাপ্তাই উপজেলার সহকারী শিক্ষা অফিসার আশীষ কুমার আচার্য্য, স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুই অং প্রু মারমা এবং কাপ্তাই প্রেসক্লাব সাধারণ সম্পাদক ঝুলন দত্ত।
তারুণ্যনির্ভর উন্নত, সমৃদ্ধ বৈষম্যহীন ও জবাবদিহিমূলক বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকারের সাথে জনসম্পৃত্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বলে জানান কাপ্তাই সহকারী তথ্য অফিসার দেলোয়ার হোসেন।