কাপ্তাইয়ে পবিত্র ঈদ -এ- মিলাদুন্নবী উপলক্ষে ইসলামিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

রাঙামাটির কাপ্তাইয়ের বড়ইছড়ি কর্ণফুলী নুরুল হুদা কাদেরী উচ্চ বিদ্যালয়ে পবিত্র ঈদ -এ- মিলাদুন্নবী উপলক্ষে ইসলামিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ১১ (সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টায় এ ইসলামিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। বরইছড়ি কর্ণফুলী নুরুল হুদা কাদেরী উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক জয়সীম বড়ুয়া’র সভাপতিত্বে
এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের দাতা খোরশেদুল আলম কাদেরী । এসময় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চরিত্র, দয়া, ন্যায়পরায়ণতা ও মানবকল্যাণে তাঁর অবদান তুলে ধরেন। তাঁরা শিক্ষার্থীদের নবী করীম (সা.) এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে জীবন গড়ার আহ্বান জানান। এ সময় ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে কেরাত, হামদ-নাত ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্টিত হয়। সহকারী শিক্ষক রাসেল খানের এর উপস্থাপনায়
এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক হুমায়ুন কবির। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র শিক্ষক আবু সালেহ মোঃ জাফর, সহকারী শিক্ষক লুবনা আক্তার কলি,সজিব নাথ সহ শিক্ষক-কর্মচারী, শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পরে এক মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর শান্তি, দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করা হয়।মিলাদ মাহফিল পরিচালনা করেন মরিয়াম নগর ফুলগাজী পাড়া জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আব্দুল্লাহ আল -মামুন নূরী।