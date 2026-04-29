কাপ্তাইয়ে বড়ইছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ড্রেন সংস্কার কাজের শুভ উদ্বোধন

পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটির কাপ্তাইয়ে বড়ইছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠের গাইড ওয়াল ১০০ মিটার নির্মাণ (ড্রেন সংস্কার) কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে নির্মিত রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ রুহুল আমিন। এ সময় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কাপ্তাই এর উপ- বিভাগীয় প্রকৌশলী মো: সামছুল আরেফিন,কাপ্তাই উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মো: দিলদার হোসেন,উপজেলা প্রকৌশলী মনিরুল ইসলাম চৌধুরী, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সৈয়দ মাহমুদ হাসান,উপজেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি মো: জাফর আহমেদ স্বপন,পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-সহকারী প্রকৌশলী রুপান্তর চাকমা, বরইছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (এসএমসি) পরিচালনা কমিটির সভাপতি একরাম হোসেন (মেম্বর),সহ-সভাপতি নুরুল আফসার বাবুল, প্রধান শিক্ষক জগদীশ দাশ,ঠিকাদার আব্দুস শুক্কুর,শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক আল নাহিয়ান খান ডালিম সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।