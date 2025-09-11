কাপ্তাইয়ে বরইছড়ি কর্ণফুলী নুরুল হুদা কাদেরী উচ্চ বিদ্যালয়ে”কালচারাল এক্টিভিটিজ এন্ড ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ক্লাব” উদ্বোধন

রাঙামাটির কাপ্তাইয়ে বরইছড়ি কর্ণফুলী নুরুল হুদা কাদেরী উচ্চ বিদ্যালয়ে”কালচারাল অ্যাক্টিভিটিজ এন্ড ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ক্লাব” উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ বৃহ: বার ১১ ( সেপ্টেম্বর) দুপুরে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের নিয়ে উদ্বোধন করেন উক্ত স্কুলের দাতা সদস্য খোরশেদুল আলম কাদেরী।
এ সময় তিনি বলেন, এই ক্লাবটি কাপ্তাইয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করবে, যেখানে তারা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর দক্ষতা অর্জন করে নিজেদেরকে আরও যোগ্য ও বহুমাত্রিক করে তুলতে পারবে। এই উদ্যোগ কাপ্তাইয়ের শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও সমৃদ্ধ করবে এবং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে সাহায্য করবে। প্রধান শিক্ষক জয়সীম বড়ুয়া’র সভাপতিত্বে এবং সহকারী শিক্ষক ইংরেজি আবুল মনসুর এর সঞ্চালনায় এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন স্কুলের দাতা সদস্য ইঞ্জি: বর্ণ বিকাশ তনচংগ্যা, সহকারী প্রধান শিক্ষক মো: হুমায়ুন কবির,সিনিয়র শিক্ষক আবু সালেহ মোহাম্মদ জাফর , সহকারী শিক্ষিকা লুবণা আহমেদ কলি,সহকারী শিক্ষক রাসেল খান, সজীব নাথ প্রমূখ।
এ সময় বক্তারা বলেন, সাংস্কৃতিক জ্ঞান বৃদ্ধি এবং ইংরেজি ভাষার দক্ষতা উন্নত করতে কাজ করবে, যা তাদের আধুনিক কর্মক্ষেত্র ও উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করবে। একাডেমিক জ্ঞানের পাশাপাশি বিভিন্ন সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। আধুনিক কর্মক্ষেত্র ও উচ্চশিক্ষায় কার্যকর যোগাযোগের জন্য ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা।