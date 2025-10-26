কাপ্তাইয়ে বরইছড়ি সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহারে কঠিন চীবর দান পালন

নানা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় রাঙামাটির কাপ্তাইয়ে বরইছড়ি সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহারে কঠিন চীবর দান উদযাপন করা হয়েছে। আজ রবিবার (২৬ অক্টোবর) সকাল থেকে শুরু হয়ে রাত অবধি বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হয়। এদিকে এদিন দুপুরে দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বিহারের বিহারাধ্যক্ষ উঃ পঞ্ঞাসারা মহাথের।
এসময় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চিৎমরম বৌদ্ধ বিহারের বিহারাধ্যক্ষ পামোক্ষা মহাথের। এতে প্রধান সদ্ধর্ম দেশক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বান্দরবান সদরস্থ বৈক্রিছড়া আগাপাড়া বৌদ্ধ বিহারের বিহারাধ্যক্ষ উঃ পঞ্ঞালংকার মহাথের।
শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিহার পরিচালনা কমিটির সভাপতি পাইমং মারমা। সাধারণ সম্পাদক অংসুইউ মারমা সঞ্চালনায় এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন অর্থ সম্পাদক আমুইচিং মারমা, সাবেক মেম্বার আপাই মং মারমা প্রমূখ। এসময় বৌদ্ধ বিহারের ‘দ্বিতীয় তলা উৎসর্গ, প্রব্রজ্যা গ্রহণ এবং দানের শ্রেষ্ঠ, দানোত্তম শুভকঠিন চীবর দানোৎসব’ পুণ্যময় অনুষ্ঠান যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে উদযাপিত হয়। এসময় পন্ডিত প্রাজ্ঞ মহান ভিক্ষুসংঘ,গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, দায়ক-দায়িকা ও পুণ্যার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।