কাপ্তাইয়ে বিএন স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ,কাপ্তাই ২০২৫-২৬ শিক্ষবর্ষের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্টিত হয়েছে। ”এসো নতুন করি বরণ তেমাদের আগমনে
ধন্য হোক এ ভূবন” এ প্রতিপাদ্য কে সমনে রেখে
২৪ (সেপ্টেম্বর) বুধবার সকাল ১০ টায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ কাপ্তাইয়ের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ও বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জেম এর অধিনায়ক কমডোর আমানত উল্লাহ (জি), এনইউপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন। এসময় তিনি বলেন, এসময় তিনি বলেন, কলেজ পর্যায়টা এমন একটা সেশন, তোমাদের জীবনটা পরিবর্তন করে দিতে পারে। তোমরা আলোকিত মানুষ হয়ে এদেশটাকে গড়বে।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএন স্কুল এন্ড কলেজ কাপ্তাইয়ের এর উপাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর আলম এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ কমান্ডার মোঃ আলিফ উল্লাহ (শিক্ষা), বিএন।
অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পরিবেশনা মনোজ্ঞ সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষার্থীদের জারি গান, নিত্য, বোতল নৃত্য ইত্যাদি পরিবেশনের মাধ্যমে অবস্থান থেকে প্রাণবন্ত করা হয়।
এসময় চন্দ্রঘোনা খ্রীষ্টিয়ান হাসপাতালের পরিচালক ডা: প্রবীর খিয়াং সহ বনৌজা শহীদ মোয়াজ্জেম এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা, গণমাধ্যমকর্মী, নৌ বাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ কাপ্তাইয়ের শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।