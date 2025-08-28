কাপ্তাইয়ে বিএফআইডিসি এলপিসি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত

দীর্ঘ চার বছরপর বিএফআইডিসি, এলপিসি শ্রমিক -কর্মচারী ইউনিয়ন(রেজিনং -৫৯৭),কাপ্তাই শাখার দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৮আগস্ট) সকাল ৮টা হতে বিকাল ২টা পযন্ত কাপ্তাই এলপিসি শাখায় শান্তিপূ্র্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সাতটি পদের মধ্যে দুটি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিহ হয়।অন্যপদে কোন প্রার্থী না থাকায় সভাপতি পদে আল-আমিন,সহ-সভাপতি আবছার আলম,সম্পাদক মো.শাহীন উদ্দিন,সহসাধারণ নিতায়ন চাকমা (নির্বাচিত), সাংগঠনিক মো.আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ, অর্থ সম্পাদক নাছিমা বেগম(নির্বাচিত),ও কার্যকরী সদস্য পদে মো.ইয়াছিন আরাফাত নির্বাচিত হয়। নির্বাচন কমিশন হিসাবে দায়িত্ব পালন করে বিলাশ কুমার বিশ্বাস সহকারী কমিশননার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন মো.ইউছুপ,তপন বিকাশ চাকমা,উশোয়েইনু মারমা। নির্বাচিত সভাপতি ও সম্পাদক জানান, শ্রমিক কর্মচারীর ন্যায্য দাবি বাস্তবায়নে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন।