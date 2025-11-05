কাপ্তাইয়ে বিকেএসপি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান( বিকেএসপি) এর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলায় স্থাপনের দাবিতে বুধবার ( ৫ নভেম্বর) বিকেল ৪ টায় সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে।
কাপ্তাই উপজেলার ক্রীড়ামোদী সর্বস্থরের জনগণ, সাবেক এবং বর্তমান খেলোয়াড়দের ব্যানারে কাপ্তাই শিলছড়িস্থ ফ্লোটিং প্যারাডাইসে স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীদের উপস্থিতিতে এই সংবাদ সম্মেলন করা হয়।
সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের সামনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন কাপ্তাই উপজেলা পরিষদ এর সাবেক চেয়ারম্যান এবং কাপ্তাই বিকেএসপি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক সাবেক চেয়ারম্যান দিলদার হোসেন।
এসময় তিনি বলেন, খেলাধুলায় সমগ্র বাংলাদেশে কাপ্তাইয়ের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে কাপ্তাইয়ের সন্তানরা সুনামের সাথে খেলে আসছেন। রাঙামাটির মারী স্টেডিয়াম যার নামে করা হয়েছে তিনি কাপ্তাইয়ের সন্তান। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, একটি মহল চাই না কাপ্তাইয়ে বিকেএসপির আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হউক। তাঁই আজকের সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা দাবি জানাই, সরকার যখন কাপ্তাই উপজেলায় বিকেএসপির আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাই কাপ্তাই উপজেলায় যেন এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয়।
এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন সাবেক কৃতি খেলোয়াড় কাপ্তাই বিএন স্কুল এন্ড কলেজ স্কুল এন্ড কলেজ এর উপাধ্যাক্ষ মো: জাহাঙ্গীর আলম, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও কৃতি খেলোয়ার আনিছুর রহমান,রেফারী ও ক্রীড়া শিক্ষক মাহাবুব হাসান বাবু,আব্দুল কাদের,সাবেক মেম্বার একরাম হোসেন,
, শীলছড়ি দি রয়েল ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক মফিজুর রহমান,
, সাবেক কৃতি খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংগঠক মো: জাকির হোসেন,যুব সংগঠক মো: ইব্রাহীম,মোহাম্মদ মাসুদ,ইউসুফ প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।