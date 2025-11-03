কাপ্তাইয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শনে বিভাগীয় কমিশনার ড: জিয়াউদ্দিন

চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার ড. মো জিয়াউদ্দিন আজ সোমবার (৩ নভেম্বর) সকাল ১১ টায় কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় দর্শন করেন। এসময় তিনি নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তরে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এসময় রাঙামাটি জেলা প্রশাসক হাবিব উল্লাহ, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপ মহাপরিচালক ড: মো: সাইফুর রহমান, রাঙামাটির অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ( সার্বিক) রুহুল আমিন, কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো রুহুল আমিন, কাপ্তাই উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নেলী রুদ্র, কাপ্তাই উপজেলা পরিষদ এর সাবেক চেয়ারম্যান দিলদার হোসেন, কাপ্তাই থানার ওসি মোহাম্মদ কায় কিসলু, কাপ্তাই উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইয়াছিন মামুন, কাপ্তাই ওয়াগ্গা টি লিমিটেডের পরিচালক খোরশেদুল আলম কাদেরী, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর হারুনুর রশিদ সহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ, গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
পরে বিভাগীয় কমিশনার শিলছড়ি ৩৫ আনসার ব্যাটালিয়নে উপজেলা আনসার মৌলিক প্রশিক্ষণ ২০২৫ (৪র্থ ধাপ) এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন।
এদিকে সফরের অংশ হিসাবে এদিন দুপুরে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার ড: মো: জিয়াউদ্দিন কাপ্তাই উপজেলার ১০০ নং ওয়াগ্গা মৌজার হেডম্যান কার্যালয় পরিদর্শন করেন। এসময় ১০০ নং ওয়াগ্গা মৌজার হেডম্যান এবং স্থানীয় কার্বারিরা তাঁকে স্বাগত জানান। এসময় বিভাগীয় কমিশনার হেডম্যান এবং কারবারিদের সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় তিনি বলেন, সরকারের রাজস্ব আদায়ে হেডম্যান এবং কারবারিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। কিন্তু তাদের সম্মানি খুবই কম, কিভাবে তাদের সম্মানি বৃদ্ধি করা যায়, সরকার বিবেচনা করছে।