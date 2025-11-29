কাপ্তাইয়ে মরহুম তোফাজ্জল হোসেন স্মৃতি মিনিবার ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

রাঙামাটির কাপ্তাইয়ে মরহুম তোফাজ্জল হোসেন স্মৃতি মিনিবার ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সৈয়দ শামসুদ্দিন আহমেদ তিরমিজি স্মৃতি সংঘের আয়োজনে আজ শনিবার ২৯ (নভেম্বর) বিকালে বরইছড়ি সরকারি বিদ্যালয় মাঠে এ ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।
কাপ্তাই বাঁশ কেন্দ্র ফুটবল একাডেমি ও স্পোর্টিং ক্লাব এতে অংশগ্রহণ করে । উক্ত খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ রুহুল আমিন। টুর্নামেন্ট কমিটির আহবায়ক মোঃ রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে এতে গেস্ট অব অনার হিসাবে সাবেক উপজেলা মোঃ দিলদার হোসেন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি একরাম হোসেন (সাবেক মেম্বার),কাপ্তাই উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহবুব হাসান বাবু,বরইছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক জগদীশ দাশ যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক সেলিম বাপ্পা,উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব মোঃ ইব্রাহিম,কৃষক দল সভাপতি নুরুল হক বাঁচা,ওয়াজ্ঞা ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, তাহলে স্বাগত মফিজুর রহমান, যুবদল নেতা সালাউদ্দিন রুবেল, ছাত্রদল নেতা আব্দুল আল মামুন অপু, ফাহিম শাহরিয়ার, মোঃ ইউসুফ সহ ক্রীড়া মোদী দর্শকবৃন্দ। ওসমান গনি তনু ধারাভাষ্যকারে এতে প্রধান রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদ শাহজালাল চৌধুরী, সহকারী হিসাবে ছিলেন নিজাম উদ্দীন জসিম ও মোহাম্মদ শাহীন।