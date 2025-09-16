কাপ্তাইয়ে মানবিক সংগঠন“বি পজেটিভ” এর আত্মপ্রকাশ সভাপতি: চৌধুরী মুহাম্মদ রিপন, সম্পাদক: রিপন মারমা

রোববার বিকাল ৪টায় কর্ণফুলী কলেজ মাঠসংলগ্ন কর্ণফুলী রেস্টুরেন্টে মানবিক সংগঠন “বি পজেটিভ” এর আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মানবিক সমাজসেবক ও চন্দ্রঘোনা খ্রীষ্টিয়ান হাসপাতাল কম্প্রিহেনসিভ কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম বিজয় মারমা। এতে প্রধান অতিথি হিসানে উপস্থিত ছিলেন মানবিক ও সমাজসেবক মেডিকেল অফিসার ডা. জয়ধন তঞ্চঙ্গ্যা। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন Daily present Times রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি চৌধুরী মুহাম্মদ রিপন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, একাত্তর টিভি’র কাপ্তাই প্রতিনিধি সাংবাদিক রিপন মারমা, দৈনিক আলোকিত পাহাড় ও দৈনিক ঢাকা প্রতিদিন কাপ্তাই প্রতিনিধি সাংবাদিক এম বাবুল, সমাজসেবক অংসাচিং মারমা সমাজসেবক মো. ফারুক খান, মানবিক ও সমাজসেবক বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা এবং বাংলা ৫২ টিভি কাপ্তাই প্রতিনিধি মো. জয়নাল আবেদীন। আলোচনায় সর্বসম্মতিক্রমে নতুন কমিটি গঠন করা হয়—
সভাপতি : Daily present Times রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি চৌধুরী মুহাম্মদ রিপন,
সাধারণ সম্পাদক: একাত্তর টিভি ও মানবকণ্ঠ পত্রিকা’র কাপ্তাই প্রতিনিধি রিপন মারমা,
সাংগঠনিক সম্পাদক: বাংলা ৫২ টিভি কাপ্তাই প্রতিনিধি মো: জয়নাল আবেদীন
অর্থ সম্পাদক: দৈনিক আলোকিত পাহাড় কাপ্তাই প্রতিনিধি এম বাবুল,
সদস্য: সমাজ সেবক অংসাচিং মারমা ও মানবিক ও সমাজসেবক বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
এছাড়া, সংগঠনের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মেডিকেল অফিসার ডা. জয়ধন তঞ্চঙ্গ্যা,চন্দ্রঘোনা খ্রীষ্টিয়ান হাসপাতাল কম্প্রিহেনসিভ কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম বিজয় মারমা, সমাজ সেবক মো: ফারুক খান। সভায় বক্তারা বলেন, কাপ্তাইয়ে মানবিক এই সংগঠনটি সমাজ সেবামূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উপদেষ্টাদের দিকনির্দেশনায় “বি পজেটিভ” সংগঠন আগামী দিনে মানবিক কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।