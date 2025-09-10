বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৪:০১ পূর্বাহ্ন
কাপ্তাইয়ে মৎস্য সংরক্ষণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অংশীজন উদ্বুদ্ধকরণ সেমিনার অনুষ্টিত

কাপ্তাই (রাঙ্গামাটি) প্রতিনিধি
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ৮:৫৮ অপরাহ্ন

রাঙামাটির কাপ্তাইয়ে হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র ও মৎস্য সংরক্ষণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অংশীজন উদ্বুদ্ধকরণ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ১১ টায় উপজেলা পরিষদ হলরুম ”কিন্নরী”তে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভার:) নেলী রুদ্র এর সভাপতিত্বে এই শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা অধীর চন্দ্র দাস। এসময় তিনি বলেন,এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে আগামীতে হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও দেশের মৎস্য খাতের উন্নয়নে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। একমাত্র প্রাকৃতিক উৎপাদনকারী নদী হালদা রক্ষার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ডা: রহমত উল্লাহ,যুগ্ম সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান দিলদার হেসেন,উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি লোকমান আহমেদ,উপজেলা জামায়াতের আমির হারুনুর রশিদ,উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড.এনামুল হক হজারী, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইমরান আহমেদ,উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ হোসেন, মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা বিমল জ্যোতি চাকমা,সহকারী তথ্য কর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেন,রুপসী কাপ্তাই নির্বাহী সম্পাদক কাজী মোশারফ হোসেন,সিনিয়র সাংবাদিক কবির হোসেন,চৌধুরী মোহাম্মদ রিপন,ঝুলন দত্ত,রিপন মারমা,হেডম্যান অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি থোয়াই অং মারমা,
এনজিও সম্বনয়কারী বিজয় মারমা প্রমুখ। এসময় সাংবাদিক,সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যান বৃন্দ, বিভিন্ন অঞ্চলের মৎস্যচাষী ও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বক্তারা বলেন,হালদা নদী দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটি বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র,যেখানে রুই জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ঘটে। হালদা নদী থেকে সংগ্রহকৃত ডিম ও রেণু জাতীয় পণ্য বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বিশেষ করে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত মাছের পোনা মানসম্পন্ন ও দ্রুতবর্ধনশীল হওয়ায় এর চাহিদা সবসময় বেশি।


