কাপ্তাইয়ে যুবদলের লিফলেট বিতরণ ও সাংগঠনিক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কাপ্তাই উপজেলা শাখার সাংগঠনিক কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কর্তৃক জাতির সামনে উপস্থাপিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচী ও সাংগঠনিক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১২ (আগস্ট) মঙ্গলবার কাপ্তাই উপজেলা মিলনায়তনে সংগঠিত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন-সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আবু হাসান চৌধুরী রক্সি। যুবদলের সদস্য সচিব উপজেলা ইব্রাহিম হাবিব মিলু’র ব্যবস্থাপন এ সময় উপস্থিত ছিলেন কাপ্তাই উপজেলা যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক সুমন মারমা, , আব্দুল মান্নান,রুপক মল্লিক, সদস্য জাহাঙ্গীর আলম মাসুম, ইসমাইল হোসেন লিটন, জাহাঙ্গীর আলম,বাবুল তঞ্চাঙ্গা, সোহেল আরমান দিলু,মোঃ ছিদ্দিক, নাজমুল হোসেন, ১ নং চন্দ্রঘোনা ইউনিয়ন যুবদলের আহবায়ক শহিদুল ইসলাম,ওয়াগ্গা ইউনিয়ন যুবদলের আহবায়ক আবুল বাশার বাবুল, সদস্য সচিব সঞ্জয় তঞ্চাঙ্গা, কাপ্তাই ইউনিয়ন যুবদলের আহবায়ক, আব্দুল আজিজ, সদস্য সচিব, মোঃ সালাউদ্দিন রুবেল, চিৎমরম ইউনিয়ন যুবদলের সদস্য সচিব আকতার উদ্দিন মুন্না, রাইখালী ইউনিয়ন যুবদল নেতা মোঃ নেজাম উদ্দিন, মন্জু তালুকদার, আব্দুল্লাহ রাশেদ জিকু,মাহাবুব আলম,নুরুল আজিম সহ উপজেলা ও বিভিন্ন ইউনিয়ন যুবদলের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় নেতাকর্মীরা বলেন, কাপ্তাই উপজেলা এবং পাঁচ ইউনিয়নের নেতাকর্মীদের এরকম মতবিনিময় সভা এবং মুক্ত আলোচনায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কে নির্বাচননের মাঠে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সহায়তা করবে।