কাপ্তাইয়ে শারদীয় দুর্গাৎসব উপলক্ষে ৪১ বিজিবি’র সমন্বয় সভা ও আর্থিক অনুদান বিতরণ

রাঙামাটির কাপ্তাইয়ে শারদীয় দুর্গাৎসব উপলক্ষে ৪১ বিজিবি’র সমন্বয় সভা ও আর্থিক অনুদান বিতরণ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১১ টায় ওয়াগ্গাছড়া সদর দপ্তরে সনাতনী সম্প্রদায়ের শারদীয় দুর্গাৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন পূজা মন্ডপের প্রতিনিধি, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমকর্মীদের উপস্থিতিতে সমন্বয়ে এ সভা এবং উপজেলার ৬ টি পুজা মন্ডপকে আর্থিক সহায়তা বিতরণ অনুষ্ঠান
জোন অধিনায়ক লে: কর্নেল কাওসার মেহেদী, সিগন্যালস্ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।
এ সময় তিনি বলেন, অনেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে পূজায় বিশৃঙ্খলা করতে চাইবে, তাই সকলকে এই বিষয়ে সচেতন হতে হবে। কেউ যেন সম্প্রীতি নষ্ট করতে না পারে সেই দিকেও সচেতন হতে হবে। এবারের শারদীয় দুর্গাৎসব যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়,সেই জন্য বিজিবি’র টিম ইতিমধ্যে প্রত্যেকটা মন্দিরে টহল প্রদান করছেন, সেই সাথে পুজা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বিজিবি প্রত্যেকটা পুজা মন্ডপে টহলে থাকবে। প্রত্যেক আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং পুজা মন্ডপের নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক দলের সমন্বয়ে আমরা একটা সুন্দর পূজা উপহার দিব।
এসময় কাপ্তাই উপজেলা সদর বড়ইছডি ২৩ আনসার ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক নাজমুল হক নূরনবী, শিলছড়ি ৩৫ আনসার ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক মো: নুরুল আফসার চৌধুরী, ৪১ বিজিবির সহকারী পরিচালক উপেন্দ্র নাথ হালদার, কাপ্তাই থানার ওসি মোহাম্মদ কায় কিসলু, চন্দ্রঘোনা থানার ওসি মুহাম্মদ শাহজাহান কামাল, কাপ্তাই সহকারী তথ্য অফিসার দেলোয়ার হোসেন, কাপ্তাই ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার শাহাদাত হোসেন, কাপ্তাই প্রেসক্লাবের সভাপতি কবির হোসেন,কাপ্তাই উপজেলা পুজা উদযাপন পরিচালনা কমিটি ২০২৫ এর প্রধান সমন্বয়ক দীপক কুমার ভট্রাচার্য্য, সহ সমন্বয়ক কাপ্তাই প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ঝুলন দত্ত, আহবায়ক জগদীশ চন্দ্র দাশ, সদস্য সচিব প্রিয়তোষ ধর পিন্টু সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধি, পুজা মন্ডপের প্রতিনিধি, বিজিবির পদস্থ কর্মকর্তা এবং গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।