কাপ্তাইয়ে শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেল ৪ টায় কাপ্তাই উপজেলা জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদের আয়োজনে চন্দ্রঘোনা কেপিএম কয়লার ডিপু হরিমন্দির হতে জন্মাষ্টমীর মহা শোভাযাত্রা বের হয়ে কাপ্তাই সড়ক হয়ে উপজেলা সদর পরিভ্রমণ করে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এসে শেষ হয়। কাপ্তাই উপজেলা বিভিন্ন মন্দিরের ভক্ত, পুজারী এবং সনাতনি সমাজের শত শত ভক্ত, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মহাশোভাযাত্রায় অংশ নেন।
কখনো ভগবান শ্রী কৃষ্ণের বিশ্বরুপ, কখনোও রাধা কৃষ্ণের যুগলবন্ধী, কংস রাজা, শিশু কৃষ্ণ, শিশু পাল, মা যশোদা, দৈবকি প্রভৃতি অপরুপ সেজে অংশ নিয়েছে জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রায় ঢাক ঢোল এবং মোটর শোভাযাত্রা সহযোগে শত শত নারী পুরুষ ভক্ত শিষ্ট।
কেপিএম কয়লার ডিপু হরি মন্দির প্রাঙ্গন হতে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে মহাশোভা যাত্রার উদ্বোধন করেন কাপ্তাই উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা নেলী রুদ্র। জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদের সভাপতি সমলেন্দু বিকাশ দাশের সভাপতিত্বে এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের হিন্দু কল্যান ট্রাস্টের ট্রাস্টি কর্তৃক মনোনিত কাপ্তাই প্রতিনিধি ও কাপ্তাই প্রেসক্লাব সাধারণ সম্পাদক ঝুলন দত্তের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসময় রাঙামাটি জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান দিলদার হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক ও রাঙামাটি জেলা বিএনপির সহ সাধারণ সম্পাদক মোর্শেদ আলম, কাপ্তাই উপজেলা বিএনপির সহ সভাপতি হারুনর রশিদ রতন,রাঙামাটি জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহবায়ক রাকিব হোসাইন মইন,বাংলাদেশ পুজা উদযাপন ফ্রন্ট রাঙামাটি জেলার যুগ্ম আহবায়ক রূপক মল্লিক রাতুল, উপজেলা পুজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি দীপক কান্তি ভট্টাচার্য, কেপিএম কয়লার ডিপু হরি মন্দির পরিচালনা কমিটির কার্যক্ররি সভাপতি রতন কান্তি মল্লিক, ইউপি সদস্য নীল কান্ত মল্লিক, কাপ্তাই উপজেলার পুজা উদযাপন পরিষদের সাবেক সভাপতি সন্তোষ বিকাশ দাশ, উপজেলা জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদের সাংগঠিন সম্পাদক বাপ্পা দে সহ সনাতনী সম্প্রদায়ের ভক্তরা উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কাপ্তাই উপজেলা জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক উৎপল ভট্টাচার্য।