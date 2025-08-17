কাপ্তাইয়ে শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গীতাপাঠ প্রতিযোগিতা এবং  নৃত্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী তিথি উপলক্ষে চন্দ্রঘোনা মিশন এলাকা শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের উদ্যোগে মন্দির প্রাঙ্গনে ৩ দিনব্যাপী জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান শনিবার (১৬ আগস্ট) রাত হতে শুরু হয়েছে। এদিন রাতে জন্মাষ্টমীর পুজা এবং পুষ্পাঞ্জলীর মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।
এদিকে রবিবার (১৭ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪ টায় শ্রীমদ্ভগবদ পাঠ প্রতিযোগিতা এবং সন্ধ্যায় ভক্তিমুলক নৃত্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে শতাধিক শিল্পী অংশ নেন। পরে রাত ৮ টায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এসময় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের হিন্দু কল্যান ট্রাস্টের ট্রাস্টি কর্তৃক মনোনিত কাপ্তাই উপজেলা প্রতিনিধি ও কাপ্তাই প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ঝুলন দত্ত এবং দানশীল ব্যক্তিত্ব স্বপন কুমার দাশ সংবর্ধিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।
মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি সুধীর ধরের সভাপতিত্বে সহ সভাপতি ডা: অমিত বিশ্বাস এর সঞ্চালনায় এসময় মন্দির পরিচালনা কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রিপন গুহ, উপদেষ্টা নিতাই পদ দে ও বাদল বরণ দাশ, দানশীল ব্যক্তিত্ব বিপুল দাশ, গীতা শিক্ষক টিটু দত্ত, জন্মাষ্টমী উৎসব উদযাপন কমিটির সভাপতি সুকান্ত মহাজন লিটন, সাধারণ সম্পাদক রাজীব দে, কোষাধ্যক্ষ অরুণ বৈদ্য, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অভিজিৎ দাশ কিষাণ সহ মন্দির পরিচালনা কমিটির সদস্য এবং ভক্তরা উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে এদিন রাত সাড়ে ৯ টায় অধিবাস কীর্তন পরিবেশিত হয়। অধিবাস কীর্তনে পৌরহিত্য করেন রাজস্থলী উপজেলার বাঙ্গালহালিয়া শ্রী শ্রী রাধামদন গোপাল গিরিধারী সেবাকুঞ্জের অধ্যক্ষ শ্রী মাধ