কাপ্তাইয়ে স্থানীয় ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

রাঙামাটি জেলাধীন কাপ্তাই উপজেলায় স্থানীয় ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রর্দশনীর প্রস্তুতি মূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।
আজ ৮ (অক্টোবর) বুধবার দুপুরে স্থানীয় ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনীর প্রস্তুতির জন্য উপজেলা মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কাপ্তাই উপজেলার নির্বাহী অফিসার মো: রুহুল আমিন। সহকারী কমিশন (ভূমি) নেলী রুদ্রের সঞ্চালনায় এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডা:রুইহ্লা অং মারমা,কাপ্তাই নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজের উপাধ্যক্ষ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম,সহকারী তথ্য অফিসার দেলোয়ার হোসেন, সিনিয়র সাংবাদিক মো: কবির হোসেন,কাপ্তাই উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা,কর্মচারী, উপজেলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষিকা,গণমাধ্যম কর্মী,এনজিও প্রতিনিধি সহ আরো অনেকে । এসময় বক্তরা বলেন যে বাংলাদেশ সরকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে তাই উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রর্দশনীর আয়োজন করাচ্ছে।