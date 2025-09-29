কাপ্তাইয়ে ১০ আর ই ব্যাটালিয়ন কর্তৃক বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি রিজিয়নের এর আওতায়ধীন ১০ আর ই ব্যাটালিয়ন কর্তৃক ব্যাটালিয়নের আওতাধীন জীবতলী আর্মি ক্যাম্পের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। আজ ২৯ (সেপ্টেম্বর) সোমবার জীবতলী আর্মি ক্যাম্পের আওতাধীন পানছড়ি পাড়ায় বসবাসকারী সাধারণ শিশুদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ করা হয়।
এ সময় দূর দূরান্ত থেকে দরিদ্র, জনসাধারণ স্বাস্থ্য সেবা নিতে চিকিৎসা ক্যাম্পেইনে আসেন। মাননীয় সেনাবাহিনী প্রধানের দিক নির্দেশনায় ১০ আর ই ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লে: কর্নেল এ এস এম সাদিক শাহরিয়ার, পিএসসি এর তত্ত্বাবধানে এই চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন ১০ আর ই ব্যাটালিয়নের মেডিকেল অফিসার’রা। এই সময় ব্যাট্যালিয়ন অধিনায়ক লে: কর্নেল এ এস এম সাদিক শাহরিয়ার,পিএসসি জানান,ভবিষ্যতে ১০ আর ই ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে এরকম সুবিধা বঞ্চিত মানুষের সার্বিক সহযোগিতা ও চিকিৎসা সেবা প্রদান অব্যাহত থাকবে।