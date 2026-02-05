বৃহস্পতিবার, ০৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৬:৪৯ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
গাজীপুর-৩ আসনে বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে শ্রীপুর পৌর বিএনপির গণসংযোগ সুনামগঞ্জে বিজিবি’র ‘স্মার্ট’ নজরদারি: ড্রোনে দেখা হবে ভোটকেন্দ্র কাপ্তাইয়ে ১০ আর ই ব্যাটালিয়নের বিনামুল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান সরিষাবাড়ীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে  স্কুল শিক্ষকের মৃত্যু আনোয়ারার সব শিল্পকারখানা বিএনপির আমলে হয়েছে: সরওয়ার জামাল নিজাম সুনামগঞ্জ-৪ আসনে অ্যাডভোকেট নুরুলের ইশতেহার ঘোষণা: লক্ষ্য ‘সেফ ও সেভ সুনামগঞ্জ’ আনোয়ারায় ‘গণভোটে হ্যাঁ’ প্রচার কার্যালয়ের উদ্বোধন বগুড়া ৬ আসনে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ করেন যুবদল নেতা মমি ছাত্র -জনতার রক্তের উপর দাঁড়িয়ে প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন করা থেকে বিরত থাকুন,চট্টগ্রাম জেলা রিটার্নিং অফিসার জাহেদুল ইসলাম মিঞা ছেংগারচর পৌরসভার কচিকাঁচা কিন্ডার গার্টন স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত পুলিশের মধ্যে কোনো ভীতি কাজ করছে না : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ইসি কর্মকর্তাদের সতর্কবার্তা: প্রতারক চক্রের কলে সাড়া না দেওয়ার আহ্বান বেড়ায় ধানের শীষের পক্ষে প্রচারণা বাংলাদেশে নতুন জালিম আবির্ভূত হয়েছে গুপ্ত পরিচয়ে : তারেক রহমান জামায়াত ক্ষমতায় গেলে তিস্তা মহাপরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে: ডাঃ শফিকুর রহমান বাংলাদেশ হবে দুর্নীতিমুক্ত-নবীনগরে ১১ দলীয় জোটের নির্বাচনী জনসভা হাসনাত আব্দুল্লাহ ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন: রূপগঞ্জে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের যৌথ প্রচারণা মানুষ তোমাদের অনেক বার দেখেছে, এখন বিশ্রামে যাও লালমনিরহাটে জামায়াতে আমীর ডাঃ শফিকুর রহমান বেহেস্তের প্রলোভন ও ভয়-ভীতিতে ধানের শীষের গণজোয়ার ঠেকাতে পারবেন না: আব্দুর রউফ সাথে থাকলে সঙ্গী, পাশে না থাকলে জঙ্গি মির্জা ফখরুলের বক্তব্যের জবাবে কটাক্ষ রাশেদ প্রধানের শেরপুর ৩ আসনের জামাতের এমপি প্রার্থী বাদলের ১ম জানাযা অনুষ্ঠিত, বিকেলে দাফন ভোটকেন্দ্রই নির্বাচনের মূল যুদ্ধক্ষেত্র: এজেন্ট নিয়োগে কঠোর নির্দেশনা সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চুর রাজাপুরে হাস মার্কা প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী মঈন ফিরোজীর মিছিল বেড়ায় জামায়াত প্রার্থীর গণমিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত শ্রীপুরে খেলাফত মজলিসের সভাপতির নেতৃত্বে বিএনপিতে অর্ধশতাধিক নেতাকর্মীর যোগদান দায়িত্বহীনতায় যেন এক নিস্তব্ধ ভবনে পরিনত পাইকগাছা পাবলিক লাইব্রেরী ও জাদুঘর : দেখার কেউ নেই ভোটকেন্দ্র দখলের ঘটনায় উদ্ধার ও সন্ত্রাসী আইনের আওতায় আনতে আমতলীতে যৌথবাহিনীর মহড়া সরিষাবাড়ীতে বিএনপির মনোনিত প্রার্থী শামীম তালুকদারের সাথে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মতবিনিময় সভা ফুলবাড়ী সীমান্তে দুইটি বিদেশি ওয়ান শুটার গান ও বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার যান্ত্রিক যুগে বিলুপ্ত গরুর হাল
/ চট্টগ্রাম

কাপ্তাইয়ে ১০ আর ই ব্যাটালিয়নের বিনামুল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান

 কাপ্তাই (রাঙামাটি) প্রতিনিধি
বৃহস্পতিবার, ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, ৫:৫৫ অপরাহ্ন

রাঙামাটি  রিজিয়নের কাপ্তাই উপজেলার ১০ আর ই ব্যাটালিয়নের দায়িত্বপূর্ণ কেরেককাটা এলাকায় বসবাসকারী অসহায়, দরিদ্র, গরীব জনসাধারণ ও শিশুদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও প্রয়োজনীয় ঔষধ বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ( ৫ ফেব্রুয়ারি) সকালে এই চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।
এসময় দূর দুরান্ত থেকে অসহায় দরিদ্র জনসাধারণ স্বাস্থ্য সেবা নিতে চিকিৎসা ক্যাম্পেইনে আসেন। সম্মানিত সেনাবাহিনী প্রধানের দিক নির্দেশনায় ১০ আর ই ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল এ এস এম সাদিক শাহরিয়ার, পিএসসি এর তত্ত্বাবধানে উক্ত চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন ১০ আর ই ব্যাটালিয়নের মেডিক্যাল অফিসার ক্যাপ্টেন  মো: হাসানউজ্জামান এ্যানী।
অধিনায়ক লেঃ কর্নেল এ এস এম সাদিক শাহরিয়ার জানান,১০ আর ই ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতেও এরকম সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য চিকিৎসা সেবা অব্যাহত থাকবে।


এই বিভাগের আরো খবর
আনোয়ারার সব শিল্পকারখানা বিএনপির আমলে হয়েছে: সরওয়ার জামাল নিজাম
আনোয়ারায় ‘গণভোটে হ্যাঁ’ প্রচার কার্যালয়ের উদ্বোধন
ছাত্র -জনতার রক্তের উপর দাঁড়িয়ে প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন করা থেকে বিরত থাকুন,চট্টগ্রাম জেলা রিটার্নিং অফিসার জাহেদুল ইসলাম মিঞা
ছেংগারচর পৌরসভার কচিকাঁচা কিন্ডার গার্টন স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত
বাংলাদেশ হবে দুর্নীতিমুক্ত-নবীনগরে ১১ দলীয় জোটের নির্বাচনী জনসভা হাসনাত আব্দুল্লাহ
ভোটার সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাপ্তাইয়ে তথ্য অফিসের উঠান বৈঠক

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin