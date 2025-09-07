কাপ্তাইয়ে ৪১ বিজিবি’র অভিযানে পরিত্যক্ত অবস্থায় সেগুন কাঠ উদ্ধার

রাঙ্গামাটির কাপ্তাই উপজেলার ওয়াগ্গাছড়া জোন ৪১ বিজিবি’র অভিযানে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৬০ ঘনফুট রদা ও গোল সেগুন কাঠ উদ্ধার করা হয়েছে। ৫ (সেপ্টেম্বর ) সন্ধ্যা ৬ টায় চিৎমরম মুসলিম পাড়া এলাকা থেকে ৪১ বিজিবি’র অধিনায়ক লে: কর্নেল কাউসার মেহেদী, সিগনালর্স এর নেতৃত্বে বিজিবি’র একটি আভিযানিক দল উক্ত সেগুন কাঠ উদ্ধার করে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৩ লক্ষ টাকা।
এ বিষয়ে ওয়াগ্গাছড়া জোন কমান্ডার লে : কর্নেল কাউসার মেহেদী, সিগনালর্স জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা পরিত্যক্ত অবস্থায় অবৈধ সেগুন কাঠগুলো উদ্ধারে সক্ষম হয়। প্রচালিত নিয়ম অনুযায়ী সেগুন কাঠগুলো বন বিভাগ কাপ্তাই এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, ৪১ বিজিবি ওয়াগ্গাছাড়া জোন মাদক, সন্ত্রাস, চোরা কারবারি, অপরাধ দমনসহ জনগণের কল্যাণে সেবা দিতে বদ্ধপরিকর।