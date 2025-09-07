সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:২২ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
/ চট্টগ্রাম

কাপ্তাই উচ্চ বিদ্যালয়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে কেরাত, হামদ-নাত ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্টিত

কাপ্তাই (রাঙামাটি) সংবাদদাতা
রবিবার, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ৯:৩৫ অপরাহ্ন

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে রাঙামাটির কাপ্তাই উচ্চ বিদ্যালয়ে শনিবার( ৬ সেপ্টেম্বর) দিনব্যাপী কেরাত প্রতিযোগিতা, হামদ-নাত পরিবেশনা, কুইজ প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা এবং মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

সকালে কেরাত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সূচনা হয় কর্মসূচির। পরে শিক্ষার্থীরা হৃদয়স্পর্শী হামদ ও নাত পরিবেশন করে। কুইজ প্রতিযোগিতায় নবী করীম (সা.)-এর জীবন ও শিক্ষার নানা দিক উঠে আসে।
আলোচনা সভায় বক্তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চরিত্র, দয়া, ন্যায়পরায়ণতা ও মানবকল্যাণে তাঁর অবদান তুলে ধরেন। তাঁরা শিক্ষার্থীদের নবী করীম (সা.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে জীবন গড়ার আহ্বান জানান।

প্রধান শিক্ষক মাহবুব হাসানের সভাপতিত্বে ও সহকারী শিক্ষক মোঃ নুর জামাল এর পরিচালনায় এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার আশরাফুর রহমান। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম, সিরাজ আহমেদ চৌধুরী ও গুল আফরোজা আক্তার, সহকারী শিক্ষক স্বপন দাস, শুভ চৌধুরী ও জীবন নাহার সাথীসহ অন্যান্য৷ শিক্ষক-কর্মচারী, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকেরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পরে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর শান্তি, দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করা হয়।


