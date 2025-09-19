কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে ৮ ফুট লম্বা অজগর সাপ অবমুক্ত

রাঙামাটির কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান এলাকার সীতাপাহাড় গহীন অরণ্যে একটি অজগর সাপ অবমুক্ত করা হয়েছে। সাপটি ৮ ফুট লম্বা এবং এর ওজন ৬.৫ কেজি বলে জানান পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের এসিএফ আবু কাওসার বাপ্পি।
আজ শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর ) বিকাল ৫ টায় এসিএফ আবু কাওসার বাপ্পি, কাপ্তাই রেঞ্জ অফিসার ওমর ফারুক স্বাধীন, রাম পাহাড় বিট কর্মকর্তা মিঠু তালুকদার এবং বন বিভাগের কর্মীরা সাপটিকে কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের গহীন অরণ্যে সীতা পাহাড় এলাকায় অবমুক্ত করেন। এসময় বন বিভাগ এবং Wildlife and snake rescue team in Bangladesh (WSRTBD) সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে গত কাল (১৮ সেপ্টেম্বর ) রাত আনুমানিক ২ টায় রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার একটি বাসা বাড়ি থেকে Wildlife and snake rescue team in Bangladesh এর রেস্কিউয়ার টিম অজগর সাপটিকে উদ্ধার করে কাপ্তাই বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করেন।
এসময় এসিএফ আবু কাওসার বাপ্পি বলেন,আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বন্যপ্রাণী অবমুক্ত, মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বন্যপ্রাণী ও বন রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। সকলকে তিনি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও সচেতন হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।